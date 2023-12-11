Fenerbahçe’den TFF’ye çağrı!

Fenerbahçe, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan tarafından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na mektup gönderildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;



"4 Aralık 2023 tarihinde SkySpor Kanalı'nda yayımlanan Youtube programında eski Süper Lig Hakemi Serkan Çınar, Türk hakemliğine ilişkin özenle soruşturulması gereken birtakım açıklamalarda bulunmuştur.



GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İÇİN AÇIKLAMA



Serkan Çınar, 2018-2019 sezonu Süper Lig'in 32.haftasında görev aldığı Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakasına atıfta bulunarak müsabaka esnasında VAR ile arasında geçen diyalogları ve devamında yaşananları açıklayarak yalnızca bir örnekle Türk hakemliğine ilişkin kronik sorunu bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Serkan Çınar, görev yaptığı müsabaka esnasında VAR tarafından penaltı incelemesi için çağrıldığını ve kendisine izletilen görüntüler ile yayına verilen görüntülerin farklı olduğunu açıklamıştır. Serkan Çınar'ın müsabaka gözlemcisi ile maç sonunda yaptığı rutin değerlendirme toplantısında, aralarında geçen konuşmaya ilişkin ilgili röportajda Serkan Çınar'ın sarf ettiği aşağıdaki cümle her şeyi tüm gerçekliğiyle ortaya koymaktadır.





ESKİ HAKEM SERKAN ÇINAR'IN SÖZLERİ



"'Evet hocam bu görüntü gösterildi bana' dedim. 'Tamam hocam haklısın' dedi. Ama dışarısı kaynıyor. Ama VAR'daki kendilerini kurtarmak için muhtemelen ikili ilişkilerini kullanarak kamuoyuna, basına bu şekilde ilettikleri için... Gözlemciyi aradım 'Bana şu görüntüyü atar mısınız hakemliğim bitecek. En azından insanlara derdimi anlatabileyim' dedim. 'Atamam Serkancığım, benim de başım yanar' dediler." Söz konusu müsabakanın VAR hakemleri incelendiğinde Kulübümüzce yapılan birden çok müracaata konu edilen hakemler ile aynı isimler olduğu görülmektedir. Serkan Çınar'ın açıklamalarından, müsabaka hakemlerinin VAR odasındaki hakemler tarafından manipüle edilerek nasıl müsabaka sonucuna etki ettiği tüm detaylarıyla anlaşılmaktadır. Her müracaatımızda ısrarla bahsettiğimiz üzere Türk hakemliğini kendi çıkarları lehine kullanan ve ligimizi dizayn etme emelleri barındıran bir grubun bulunduğu iddiası her geçen gün iddiadan ve şüpheden uzaklaşarak bir gerçek haline gelmektedir.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMALI"



Gelinen noktada; Süper Lig Kulüplerimiz, eski FIFA kokartlı hakemler ve son olarak Serkan Çınar'ın açıklamaları mevcutken hala ciddi bir soruşturmanın başlatılmamış olması kabul edilebilir nitelikte değildir. Kaldı ki; tüm bu iddiaların belirli hakemler üzerinde yoğunlaşması, skandal niteliğindeki her olayda belirli hakemlerin isimlerinin geçmesi iddialarımızı ispatlar niteliktedir.