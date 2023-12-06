Transferde sürpriz gelişme: Galatasaray Uruguaylı yıldız Matias Vecino’yu tekrar gündemine alabilir

Başarılı hoca, Kazımcan Karataş'ın formsuzluğu, Angelino'nun opsiyon sorunu ve Barış Alper'in de Pendikspor maçında sol bekteki kötü performansı sonrasında bu bölge için sıkıntı çekiyor.

Deneyimli çalıştırıcının maç gününe kadar bu isimleri antrenmalarda deneyeceği ve kararını maç günü vereceği öğrenildi. Düşük bir ihtimal olsa da Abdülkerim Bardakcı'nın da sol bek için alternatifler arasında olduğu öğrenildi.