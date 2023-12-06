Transferde sürpriz gelişme: Galatasaray Uruguaylı yıldız Matias Vecino’yu tekrar gündemine alabilir

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un talebiyle 8 numara arayan Galatasaray ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un talebiyle 8 numara arayan Galatasaray ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelen ancak Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin transferine izin vermediği Uruguaylı orta saha Matias Vecino'un fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü.
Haberde Galatasaray'ın 32 yaşındaki oyuncuyla yeniden görüşmelere başlayabileceği belirtildi. Galatasaray'ın şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan Tanguy Ndombele ile devre arasında yollarını ayırması durumunda Uruguaylı yıldız için harekete geçecek. Bu sezon 15 maçta 3 gol atan Matias Vecino'nun kontratı 2025 yılında sona erecek.
G.SARAY'A SICAK BAKIYOR
Daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak isteyen 32 yaşındaki Vecino'nun şartların oluşması halinde Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
SOL BEK ÇIKMAZI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçında sol bekte kimi oynatıcağına karar vermiş değil...
Başarılı hoca, Kazımcan Karataş'ın formsuzluğu, Angelino'nun opsiyon sorunu ve Barış Alper'in de Pendikspor maçında sol bekteki kötü performansı sonrasında bu bölge için sıkıntı çekiyor.
Deneyimli çalıştırıcının maç gününe kadar bu isimleri antrenmalarda deneyeceği ve kararını maç günü vereceği öğrenildi. Düşük bir ihtimal olsa da Abdülkerim Bardakcı'nın da sol bek için alternatifler arasında olduğu öğrenildi.