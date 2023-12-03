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Hasan Arat kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat nereli, ne iş yapıyor? Evli mi, çocuğu var mı? Serveti...

Beşiktaş Kulübü, seçim hazırlıklarını sonlandırırken, beklenen resmi tarih geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu gelişme, taraftarları ve spor kamuoyunu heyecanlandırarak, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adaylarına odaklanılmasına neden oldu. Peki, Hasan Arat kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat nereli, ne iş yapıyor? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 09:23 Güncelleme 03 Aralık 2023, 09:23
Hasan Arat kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat nereli, ne iş yapıyor? Evli mi, çocuğu var mı? Serveti...

Beşiktaş Kulübü, seçim atmosferine giriş yaparken, uzun bir bekleyişin ardından beklenen resmi tarihi açıklanmıştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, bugünkü toplantısında Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir" denildi. Peki, Hasan Arat kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat nereli, ne iş yapıyor? Evli mi, çocuğu var mı? Serveti ne kadar? İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olmayacağını açıklanmasıyla birlikte Beşiktaş'ta seçim öncesi adaylar belli oldu. Beşiktaş'ta başkanlık seçimine Serdal Adalı ve Hasan Arat aday olarak katılacak.


HASAN ARAT KİMDİR?

Hasan Arat, 27 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Spor yöneticisi, iş insanı ve eski profesyonel basketbolcudur. 2020 Adaylıklarının ardından Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. 2021'de yapılan seçimle, 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı. Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme ve Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu ve ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Beymen'in en büyük perakende grubu.

Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA, Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli ticari görevlerde bulunmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsil eden Direktörler, ve Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski Başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi ve Yönetim Kurulu üyesidir.

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