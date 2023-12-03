Hasan Arat kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat nereli, ne iş yapıyor? Evli mi, çocuğu var mı? Serveti...

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. 2021'de yapılan seçimle, 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı. Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme ve Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu ve ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Beymen'in en büyük perakende grubu.

Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA, Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli ticari görevlerde bulunmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsil eden Direktörler, ve Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski Başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi ve Yönetim Kurulu üyesidir. Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı nereli, ne iş yapıyor? Evli mi, çocukları var mı?