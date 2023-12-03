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İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler Sivasspor maçına çevrildi. UEFA Konferans Ligi'nde 6-1 gibi ağır bir skorla mağlup olan Kanarya, kendisini taraftarına affettirmek istiyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Sivasspor maçı için 11 kararını da verdi. Kartal, yıldız ismi yedek soyunduracak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 13:28 Güncelleme 03 Aralık 2023, 13:28
İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında evinde EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

ZAJC RİSKE EDİLMEYECEK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'ın zorlu müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Sloven oyuncu, Nordsjaelland kafilesinde de yer almamıştı.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Miha Zajc'ın, Sivasspor maçında da riske edilmeyecek.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

SERDAR VE MERT HAKAN HAZIR DEĞİL
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, henüz hazır durumda bulunmuyor.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Uzun süreli sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalar yapan her 2 oyuncunun da Sivasspor maçında kadroda olması beklenmiyor.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da müsabakada forma giyemeyecek.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

FRED, DJIKU VE FERDİ...
Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

EMS Yapı Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

CRESPO KIZAĞA ÇEKİLECEK!
Son dönemdeki performansıyla eleştirilen ve taraftarın tepkisini çeken Miguel Crespo, Sivasspor'a karşısında kızağa çekilecek.

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i

FENERBAHÇE'NİN SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
"Livakovic, Ferdi, Samet, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko"

İsmail Kartal’dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i
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