Fenerbahçe Nordsjaelland’e farklı yenildi!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Gruptan çıkmak için 1 puana ihtiyacı olan Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland ile karşılaştı. Çok sayıda eksiği bulunan Kanarya sahadan farklı mağlup ayrıldı.