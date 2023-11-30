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Fenerbahçe Nordsjaelland'e tarihi farkla kaybetti!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Gruptan çıkmak için 1 puana ihtiyacı olan Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland ile karşılaştı. Çok sayıda eksiği bulunan Kanarya sahadan tarihi farkla mağlup ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 21:48 Güncelleme 01 Aralık 2023, 00:53
Fenerbahçe Nordsjaelland’e tarihi farkla kaybetti!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Gruptan çıkmak için 1 puana ihtiyacı olan Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland ile karşılaştı. Çok sayıda eksiği bulunan Kanarya sahadan farklı mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Nordsjaelland’e farklı yenildi!

6-1 sona eren maçta Nordsjaelland'a galibiyeti getiren golleri Hey, Svensson, Nygren (3) ve Rasmussen kaydetti. Temsilcimizin tek golü Batshuayi ile geldi.

Fenerbahçe Nordsjaelland’e farklı yenildi!

LİDERLİĞİ KAPTIRDIK

Bu sonucun ardından 9 puanda kalan Fenerbahçe liderliği 10 puana ulaşan Nordsjaelland'a kaptırdı.

Fenerbahçe Nordsjaelland’e farklı yenildi!

2 GOL SAYILMADI!

Fenerbahçe'nin maçta Szymanski ve Batshuayi ile bulduğu goller geçersiz sayıldı.

Fenerbahçe Nordsjaelland’e farklı yenildi!

CENGİZ ÜNDER 14 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder 14 maç sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 4'üncü haftasında 17 Eylül tarihinde Antalyaspor ile oynanan maçın 5'inci dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder, 14 maç aranın ardından ilk 11'e döndü. Uzun süren sakatlığı sona eren Cengiz Ünder, Nordsjaelland karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe Nordsjaelland’e farklı yenildi!

ALTYAPIDAN 5 TAKVİYE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, altyapıdan 5 oyuncuyu kadroya dahil etti. Tecrübeli teknik adam Yusuf Akçiçek'e ilk 11'de görev verirken, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı ve Çağrı Fedai ise yedekler arasında yer aldılar.

Fenerbahçe Nordsjaelland’e farklı yenildi!

ZEMİN TEMİZLENDİ

Danimarka Farum'da gündüz etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde durdu. Karşılaşmanın oynanacağı Right to Dream Park'ın sentetik zemininde maç öncesinde temizlik çalışmaları yapıldı. Mücadele sırasında ise hava sıcaklığı eksi 4 dereceyi buldu. Öte yandan maç öncesinde saha ıslatıldı.

Fenerbahçe Nordsjaelland’e farklı yenildi!

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Danimarka deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 10 bin 300 kişi kapasiteli Right to Dream Park'ta kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca rakip takım tribünlerinde de yer alarak takımlarına destek oldular.

Fenerbahçe Nordsjaelland’e farklı yenildi!
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Fenerbahçe Nordsjaelland’e tarihi farkla kaybetti!
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