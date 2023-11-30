Fenerbahçe Nordsjaelland’e farklı yenildi!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Gruptan çıkmak için 1 puana ihtiyacı olan Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland ile karşılaştı. Çok sayıda eksiği bulunan Kanarya sahadan farklı mağlup ayrıldı.
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Gruptan çıkmak için 1 puana ihtiyacı olan Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland ile karşılaştı. Çok sayıda eksiği bulunan Kanarya sahadan farklı mağlup ayrıldı.
6-1 sona eren maçta Nordsjaelland'a galibiyeti getiren golleri Hey, Svensson, Nygren (3) ve Rasmussen kaydetti. Temsilcimizin tek golü Batshuayi ile geldi.
LİDERLİĞİ KAPTIRDIK
Bu sonucun ardından 9 puanda kalan Fenerbahçe liderliği 10 puana ulaşan Nordsjaelland'a kaptırdı.
2 GOL SAYILMADI!
Fenerbahçe'nin maçta Szymanski ve Batshuayi ile bulduğu goller geçersiz sayıldı.
CENGİZ ÜNDER 14 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder 14 maç sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 4'üncü haftasında 17 Eylül tarihinde Antalyaspor ile oynanan maçın 5'inci dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder, 14 maç aranın ardından ilk 11'e döndü. Uzun süren sakatlığı sona eren Cengiz Ünder, Nordsjaelland karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
ALTYAPIDAN 5 TAKVİYE
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, altyapıdan 5 oyuncuyu kadroya dahil etti. Tecrübeli teknik adam Yusuf Akçiçek'e ilk 11'de görev verirken, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı ve Çağrı Fedai ise yedekler arasında yer aldılar.
ZEMİN TEMİZLENDİ
Danimarka Farum'da gündüz etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde durdu. Karşılaşmanın oynanacağı Right to Dream Park'ın sentetik zemininde maç öncesinde temizlik çalışmaları yapıldı. Mücadele sırasında ise hava sıcaklığı eksi 4 dereceyi buldu. Öte yandan maç öncesinde saha ıslatıldı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Danimarka deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 10 bin 300 kişi kapasiteli Right to Dream Park'ta kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca rakip takım tribünlerinde de yer alarak takımlarına destek oldular.