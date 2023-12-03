Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı nereli, ne iş yapıyor? Evli mi, çocukları var mı?

BEŞİKTAŞ OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.



Beşiktaş'ta Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihleri belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir. Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.