PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı nereli, ne iş yapıyor? Evli mi, çocukları var mı?

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a giderken, Serdal Adalı siyah-beyazlılarda başkan adayı olduğunu resmen açıkladı. Bugün yapılacak başkanlık seçimi ile birlikte Serdal Adalı'nın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı nereli, ne iş yapıyor? Evli mi, çocukları var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 09:08 Güncelleme 03 Aralık 2023, 09:08
Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı nereli, ne iş yapıyor? Evli mi, çocukları var mı?

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için geri sayım sona erdi. Başkan adayları arasında olan Serdal Adalı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı nereli, ne iş yapıyor? Evli mi, çocukları var mı? İşte konu hakkında detaylar...

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş başkanlık seçimi, 3 Aralık tarihinde yapılacak.

BEŞİKTAŞ OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ta Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihleri belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir. Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

SERDAL ADALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğdu. 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.

İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır.

21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu.



Beşiktaş kulübünde futbol şube sorumlusu ve asbaşkan olarak görev almıştır. 25 Mayıs 2013 tarihindeki yazılı açıklamayla Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı. Ancak 16 Haziran 2013 tarihindeki başkanlık seçimini kaybetmiştir.

Ekim 2019 yılında Fikret Orman'ın istifasından sonra Beşiktaş başkanlık yarışına aday oldu. Ancak Ahmet Nur Çebi'nin ardından 2. oldu. Yarışta 3. olan ise Hürser Tekinoktay'dı.

Serdal Adalı, 12 Temmuz 2011'de "Şike yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Adalı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yaklaşık 5 ay Metris Cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası'nda yapılan değişiklikten sonra tahliye edildi.

Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
ABD’den soykırımcı İsrail’e dev cephane! Gazze’de Blu-109 katliamı
Emeklinin zam hesabı: Yarın enflasyon açıklanacak I 5 aylık oran belli olacak! Emeklinin yeni maaşı kaç liraya çıkacak?
Dilan Polat soruşturması boyut kazandı! Kapalıçarşı’dan gelen ’uyuşturucu’ ihbarı ve Halil Falyalı - Sibel Balkotan - Polatlar üçgeni
SON DAKİKA