26 günde gelen büyük çöküş: TAKVİM Fenerbahçe’de yaşanan krizin sebeplerini ortaya çıkarıyor!

3-İSMAİL KARTAL HİÇBİR REAKSİYON GÖSTEREMEDİ

İsmail Kartal, Trabzonspor maçından sonra başlayan fiziki ve psikolojik düşüşe çözüm bulamadı. Taktiksel anlamda çaresiz kaldığını gibi psikolojik olarak da takımına liderlik yapamadı.

4-DUSAN TADIC'İN LİDERLİĞİ ARTIK SORUN MU YARATIYOR?

İddialara göre Dusan Tadic'in takım üzerindeki etkisi Samandıra'da krize neden oldu. Sırp yıldızın ağırlığı teknik direktör İsmail Kartal'ın bile üzerine çıktı. Bu nedenle de tecrübeli hocanın otoritesi sarsıldı.

5-FUTBOLCULAR ARASINDA GRUPLAŞMA MI VAR?

Bir başka iddiaya göre ise Samandıra'da bazı futbolcular arasında sıkıntı yaşanıyor. Belçikalı yıldız Batshuayi ve Boşnak golcü Dzeko'nun bir süredir konuşmadığı hatta tesislerde ciddi gruplaşma olduğu öne sürülüyor.

PSİKOLOJİK TAMİR ŞART!

F.Bahçe, son 2-3 haftadır düşüşte. Buna engel olacak kişiler de teknik kadro ile yönetimdir. Avrupa maçlarında doğru kadrolar çıktığına inanmıyorum. Yüz kızartıcı bir yenilgi oldu. 6 gol yiyemezsin! Bu, doğru yolda olunmadığını gösteriyor. İsmail Kartal, düşüşü önlemeli. Oyuncu ve teknik kadro psikolojisinin tamir edilmesi gerek! Oktay Derelioğlu