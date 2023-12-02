26 günde gelen büyük çöküş: TAKVİM Fenerbahçe’de yaşanan krizin sebeplerini ortaya çıkarıyor!

OYUNCULARI HİZAYA ÇEKMELİ
Oyuncuların form durumlarında gerileme var. Neredeyse tüm takım, başladığı noktanın çok gerisinde. Bu son 6-1'lik yenilgiyle de alakalı değil. Karagümrük maçında da problemler vardı. İsmail Kartal'ın elinde büyük fırsat var. Son yenilgiyi kullanarak, oyuncularını hizaya çekmeli ve bu gerçekleri yüzlerine vurmalı. Gürcan Bilgiç
BAŞKAN KOÇ SAMANDIRA'DA
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Konferans Ligi'nde alınan farklı yenilgi sonrası dün takımla bir görüşme gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti" ifadeleri yer aldı.