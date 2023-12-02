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26 günde gelen büyük çöküş: TAKVİM Fenerbahçe'de yaşanan krizin sebeplerini ortaya çıkarıyor!

Nordsjaelland önünde tarihi bir hezimete uğrayan Sarı-Lacivertliler’de fiziki düşüş artık kırmızı alarm veriyor... İddialara göre teknik direktör İsmail Kartal’ın otoritesi Samandıra’da ciddi şekilde sorgulanıyor. Ayrıca bazı futbolcuların arasında da sorunlar yaşandığı öne sürülüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Aralık 2023 Güncelleme 02 Aralık 2023, 07:12
26 günde gelen büyük çöküş: TAKVİM Fenerbahçe’de yaşanan krizin sebeplerini ortaya çıkarıyor!

Fenerbahçe sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Lig ve Avrupa'da üst üste 19 maç kazanan Sarı Kanarya'nın Trabzonspor yenilgisiyle adeta kimyası bozuldu. Kadıköy'deki mağlubiyet sonrası, defolar da ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin son dönemde aldığı kötü sonuçların nedenleri...

1-SAKATLIKLAR TAKIMIN TÜM RİTMİNİ BOZDU
Takımın sisteminde kilit rolü olan Djiku, Becao ve Fred'in yokluğu adeta tüm ritmi bozdu. Bu üç ismin yerine forma giyen Samet Akaydın, Oosterwolde, Crespo ve Zajc da çok yetersiz kalınca çöküş hızlandı.

2-YILDIZLARDA BÜYÜK BİR FİZİKİ DÜŞÜŞ YAŞANIYOR
Son dönemde başta Dzeko, Tadic ve İsmail olmak üzere takımın önemli isimlerinde fiziki düşüş başladı. Fenerbahçe bu yüzden, yoğun pres ve mücadele içeren futbolundan uzaklaştı.

3-İSMAİL KARTAL HİÇBİR REAKSİYON GÖSTEREMEDİ
İsmail Kartal, Trabzonspor maçından sonra başlayan fiziki ve psikolojik düşüşe çözüm bulamadı. Taktiksel anlamda çaresiz kaldığını gibi psikolojik olarak da takımına liderlik yapamadı.

4-DUSAN TADIC'İN LİDERLİĞİ ARTIK SORUN MU YARATIYOR?
İddialara göre Dusan Tadic'in takım üzerindeki etkisi Samandıra'da krize neden oldu. Sırp yıldızın ağırlığı teknik direktör İsmail Kartal'ın bile üzerine çıktı. Bu nedenle de tecrübeli hocanın otoritesi sarsıldı.

5-FUTBOLCULAR ARASINDA GRUPLAŞMA MI VAR?
Bir başka iddiaya göre ise Samandıra'da bazı futbolcular arasında sıkıntı yaşanıyor. Belçikalı yıldız Batshuayi ve Boşnak golcü Dzeko'nun bir süredir konuşmadığı hatta tesislerde ciddi gruplaşma olduğu öne sürülüyor.

PSİKOLOJİK TAMİR ŞART!
F.Bahçe, son 2-3 haftadır düşüşte. Buna engel olacak kişiler de teknik kadro ile yönetimdir. Avrupa maçlarında doğru kadrolar çıktığına inanmıyorum. Yüz kızartıcı bir yenilgi oldu. 6 gol yiyemezsin! Bu, doğru yolda olunmadığını gösteriyor. İsmail Kartal, düşüşü önlemeli. Oyuncu ve teknik kadro psikolojisinin tamir edilmesi gerek! Oktay Derelioğlu



FAZLA HAVAYA GİRDİLER
Kötü gidişatın başlıca sebebi takımın omurgasının bozulması. İki stoper artı onların önünde oynayan Fred olmayınca takım ne savunmada ne de hücumda eski performansını gösteremedi. İkincisi çok fazla maç oynadıkları için yoruldular. Üçüncüsü ve en önemlisi de medyanın ve taraftarın gereğinden fazla övgüleri sonucu havaya girdiler. İlker Yağcıoğlu



OYUNCULARI HİZAYA ÇEKMELİ
Oyuncuların form durumlarında gerileme var. Neredeyse tüm takım, başladığı noktanın çok gerisinde. Bu son 6-1'lik yenilgiyle de alakalı değil. Karagümrük maçında da problemler vardı. İsmail Kartal'ın elinde büyük fırsat var. Son yenilgiyi kullanarak, oyuncularını hizaya çekmeli ve bu gerçekleri yüzlerine vurmalı. Gürcan Bilgiç



BAŞKAN KOÇ SAMANDIRA'DA
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Konferans Ligi'nde alınan farklı yenilgi sonrası dün takımla bir görüşme gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti" ifadeleri yer aldı.

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