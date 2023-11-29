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Galatasaray taraftarından Manchester United maçı öncesi muhteşem koreografi! Gazze unutulmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, grubun 5. maçında Manchester United'ı ağırladı. Sarı kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesi koreografi gösterisi düzenledi. Öte yandan Gazze'de unutulmadı İşte o anlar.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 21:11 Güncelleme 29 Kasım 2023, 22:26
Galatasaray taraftarından Manchester United maçı öncesi muhteşem koreografi! Gazze unutulmadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta karşılaşmasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı konuk etti.



52 BİN TARAFTAR YERİNİ ALDI
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 5'inci haftasında sahasında Manchester United'a oynadığı maçı 52 bin taraftar tribünden izledi.



Bu sezon iç sahada oynadığı karşılaşmalarda ortalama olarak 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılı ekibin, İngiliz ekibiyle mücadelesi kapalı gişe oynandı.



DAMGA VURAN KOREOGRAFİ
Nefes kesen karşılaşma öncesi Galatasaray taraftarının yaptığı koreografi damga vurdu.

Galatasaray taraftarından muhteşem koreografi!



Muhteşem koreografide 'Cehhenneme hoşgeldiniz' yazısı be Aslan figürü yer aldı.



FİLİSTİN UNUTULMADI
Öte yandan taraftarlar Filistin'i unutmadı.

Tribünlerde, 'Gazze'ye insan olan sahip çıkar', 'Gazze'de insanlık ölüyor' ve 'Özgür Filistin' pankartları yer aldı.

Galatasaray taraftarından Manchester United maçında Gazze unutulmadı!

Galatasaray- Manchester United | CANLI ANLATIM
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