PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Tam destek: Kerem Aktürkoğlu attığı golü Filistin'deki çocuklara armağan etti

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United ekibiyle 3-3 berabere kaldıkları maçta attığı golü, Filistin'deki çocuklara armağan etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 01:21 Güncelleme 30 Kasım 2023, 01:38
Tam destek: Kerem Aktürkoğlu attığı golü Filistin’deki çocuklara armağan etti

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United ekibiyle 3-3 berabere kaldıkları maçta attığı golü, Filistin'deki çocuklara armağan etti.

Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin'deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor. Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Filistin için destek mesajı paylaşmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek
Son dakika: Yılın son MGK’sı sona erdi! İşte alınan kararlar...
Besa Holding
SON DAKİKA