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Galatasaray sahasında Manchester United ile berabere kaldı! İşte grupta oluşan durum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United'ı ağırladı. Sarı kırmızılılar sahadan mağlup ayrıldı ve son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını zora soktu. İşte dev maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 19:35 Güncelleme 29 Kasım 2023, 22:38
Galatasaray sahasında Manchester United ile berabere kaldı! İşte grupta oluşan durum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grupta oynanan 5. maçlarla devam etti. Temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United'ı ağırladı.

Sarı kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve gruptan çıkma şansını zora soktu.

Maçta Galatasaray'ın gollerini Ziyech kaydederken Manchester'ın golleri Garnacho, Fernandes ve McTominay attı.



ASLAN AVANTAJI KAPTI
Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten Aslan, son maç öncesi avantaj yakaladı.

Sarı kırmızılılar Kopenhag'a yenilmemesi halinde gruptan çıkacak.



ICARDI OFSAYTA TAKILDI
Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray'ın Icardi ile bulduğu gol ofsayta takıldı. Yarı otomatik sistemden gelen görüntüde Arjantinlinin çok az farkla ofsaytta kaldığı görüldü.



ZIYECH'TEN 2 FRİKİK
Maçta Galatasaray adına 2 gol atan Hakim Ziyech, iki golde de Onana'yı frikikten avladı. Ziyech, Kerem ile bulduğumuz 3. golde ise asisti yapan isim oldu.



KEREM YİNE AVLADI
Skoru 3-3'e getiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, United'ı bu maçta da avlamayı başardı. Kerem, ilk maçta da golünü atmayı başarmıştı.



NDOMBELE ISLIKLANDI
Galatasaray'da Alanyaspor maçının ardından bu maça da 11'de başlayan Ndombele, performansıyla yetersiz kaldı.

İkinci yarıda oyundan alınan Fransız yıldız tribünlerden tepki gördü.



SONRAKİ RAKİP KOPENHAG
Galatasaray gruptaki son maçına Kopenhag deplasmanında çıkacak. Maçta 2 takımın da grupran çıkma şansı olacak.

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