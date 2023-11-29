UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grupta oynanan 5. maçlarla devam etti. Temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United'ı ağırladı.
Sarı kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve gruptan çıkma şansını zora soktu.
Maçta Galatasaray'ın gollerini Ziyech kaydederken Manchester'ın golleri Garnacho, Fernandes ve McTominay attı.
ASLAN AVANTAJI KAPTI
Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten Aslan, son maç öncesi avantaj yakaladı.
Sarı kırmızılılar Kopenhag'a yenilmemesi halinde gruptan çıkacak.
ICARDI OFSAYTA TAKILDI
Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray'ın Icardi ile bulduğu gol ofsayta takıldı. Yarı otomatik sistemden gelen görüntüde Arjantinlinin çok az farkla ofsaytta kaldığı görüldü.