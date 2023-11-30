ÖZEL | Okan Buruk'tan Ndombele yanıtı! "Tepki görmesinin nedeni..."

Editörümüz Görkem Ağgündüz teknik direktör Okan Buruk 'a, "Bugün Ndombele'nin 11'de başlamasının nedeni Davinson'un olmaması ve Kaan'ın stopere çekilmesi miydi? Yoksa taktiksel bir kara mıydı? Çıkarken kendisine taraftarlardan bir tepki oldu. Performansını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Tüm oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ndombele'nin çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Oyun içinde görevini yaptı. Maalesef takım gerideyken hangi oyuncu çıkarsa çıksın bir ses çıkıyor. Bu, tüm stattan çıkan bir ses değildi. O an hangi oyuncu çıksa bu tepki olabilirdi. Ben de alkışımla Ndombele'ye destek olmaya çalıştım. Tüm oyuncularımın performansından memnunum. Onlara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.