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Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı! Sorun ortadan kalktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında göreve gelen Jorge Jesus, sarı lacivertlilerin başında Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Daha sonra görevden ayrılan Portekizli teknik adam Fenerbahçe ile davalık olmuştu. Kanarya, Jesus ile anlaşmaya vardı ve sorun ortadan kalktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 18:20 Güncelleme 24 Kasım 2023, 18:20
Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı! Sorun ortadan kalktı

Geçtiğimiz sezon başında çok konuşulan bir hamleye imza atan Fenerbahçe, takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet etmişti.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı! Sorun ortadan kalktı

Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı! Sorun ortadan kalktı

Kanarya, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı! Sorun ortadan kalktı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde RAMS Başakşehir'i yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı! Sorun ortadan kalktı

RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, turuncu-lacivertliler oynanan maçın ardından takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı! Sorun ortadan kalktı

Portekizli teknik adam, sezon başındaysa eski takımı Al-Hilal ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı! Sorun ortadan kalktı

Suudi Arabistan ekibinin başında bulunan Jorge Jesus'un FIFA'ya başvuracağı iddiaları gündemde yer alıyordu.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı! Sorun ortadan kalktı

Jesus, Fenerbahçe döneminde Türkiye Kupası'nın kazanılması dolayısıyla doğan alacağının ödenmediği için FIFA'ya başvurma kararı almıştı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı! Sorun ortadan kalktı

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Habertürk'ün haberine göre; Portekizli teknik adam tarafından gönderilen son uyarı mektubundan sonra Fenerbahçe ve Jesus arasındaki konu çözüldü.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı! Sorun ortadan kalktı

Fenerbahçe'de bir sezon görev yapan 69 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 52 maçta, 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı! Sorun ortadan kalktı
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