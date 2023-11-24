Transfer savaşı erken başladı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismin peşinde

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabeti devam ediyor.
Tete ve Wilfried Zaha; Fenerbahçe ile anılmıştı ama Galatasaray kadrosuna kattı.
Sebastian Szymanski, Fred ve Alexander Djiku'nun ismi sarı-kırmızılı takım ile anılırken yıldız oyuncuların tercihi Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 100 yılı aşkın süren rekabeti yeni bir transfer yarışıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, orta saha transferi yapmak istiyordu.
Okan Buruk'un verdiği rapor neticesinde yönetim harekete geçti.
Buruk, Tanguy Ndombele'nin yetersiz performansı nedeniyle orta sahaya transfer yapılmasını istiyordu.
Buna göre planlarını yapan yönetim, rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Galatasaray'ın ardından transfer arayışına giren Fenerbahçe, arayışını Ada'da sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ın isteği üzerine bir 6 numara transferi yapmak istiyordu.
Yönetim sezon başında Kartal'ın isteğini gerçekleştiremedi.
Ocak ayı için harekete geçen Fenerbahçe 6 numaradan daha çok merkez orta saha transferine yoğunlaşacak.
Bunun için sarı-lacivertlilerin odağına giren oyuncu Rodrigo Bentancur oldu.
Bentancur, yeterli forma süresi alamadığı için ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Uruguaylı yıldızın takımdan ayrılmak istemesi 2 takımı da iştahlandırıyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız oyuncu için devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.
Tottenham takımında orta saha mevkinde forma giyen Rodrigo Bentancur, 25 Haziran 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.
187 cm boyunda ve 77 kilo olan Rodrigo Bentancur, sağ ayağını kullanmaktadır.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.
Bu sezon 3 maça çıkan Bentancur, skor katkısı yapamadı.
Uruguaylı futbolcu bu mücadelelerde toplamda 57 dakika süre aldı.