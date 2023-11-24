Transfer savaşı erken başladı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismin peşinde

Tete ve Wilfried Zaha; Fenerbahçe ile anılmıştı ama Galatasaray kadrosuna kattı.

Sebastian Szymanski, Fred ve Alexander Djiku'nun ismi sarı-kırmızılı takım ile anılırken yıldız oyuncuların tercihi Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 100 yılı aşkın süren rekabeti yeni bir transfer yarışıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, orta saha transferi yapmak istiyordu.