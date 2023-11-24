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Transfer savaşı erken başladı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismin peşinde

Süper Lig'de kıyasıya bir şekilde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. İki ezeli rakip tıpkı sezon başında olduğu gibi ocak ayında da karşı karşıya gelecek. Okan Buruk ve İsmail Kartal Tottenham'ın yıldızına göz koyarken yöneticiler transferi noktalamak için harekete geçti. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve transferin detayları... | SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 16:43 Güncelleme 24 Kasım 2023, 16:43
Transfer savaşı erken başladı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismin peşinde

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabeti devam ediyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Şampiyonluk için mücadele eden iki ekip, lige aynı puandalar.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Fenerbahçe ile Galatasaray sezon başında birçok transfer yarışına imza attı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Tete ve Wilfried Zaha; Fenerbahçe ile anılmıştı ama Galatasaray kadrosuna kattı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Sebastian Szymanski, Fred ve Alexander Djiku'nun ismi sarı-kırmızılı takım ile anılırken yıldız oyuncuların tercihi Fenerbahçe oldu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 100 yılı aşkın süren rekabeti yeni bir transfer yarışıyla devam ediyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Sarı-kırmızılı ekip, orta saha transferi yapmak istiyordu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Okan Buruk'un verdiği rapor neticesinde yönetim harekete geçti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Buruk, Tanguy Ndombele'nin yetersiz performansı nedeniyle orta sahaya transfer yapılmasını istiyordu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Buna göre planlarını yapan yönetim, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Galatasaray'ın ardından transfer arayışına giren Fenerbahçe, arayışını Ada'da sürdürdü.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ın isteği üzerine bir 6 numara transferi yapmak istiyordu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Yönetim sezon başında Kartal'ın isteğini gerçekleştiremedi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Ocak ayı için harekete geçen Fenerbahçe 6 numaradan daha çok merkez orta saha transferine yoğunlaşacak.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Bunun için sarı-lacivertlilerin odağına giren oyuncu Rodrigo Bentancur oldu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Bentancur, yeterli forma süresi alamadığı için ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Uruguaylı yıldızın takımdan ayrılmak istemesi 2 takımı da iştahlandırıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız oyuncu için devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Tottenham takımında orta saha mevkinde forma giyen Rodrigo Bentancur, 25 Haziran 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

187 cm boyunda ve 77 kilo olan Rodrigo Bentancur, sağ ayağını kullanmaktadır.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Bu sezon 3 maça çıkan Bentancur, skor katkısı yapamadı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Uruguaylı futbolcu bu mücadelelerde toplamda 57 dakika süre aldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!

Bentancur'un sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Rodrigo Bentancur için devrede!
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