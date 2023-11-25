Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Galatasaray, başarılı performansıyla büyük beğeni alan Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini yenilemek için harekete geçti.
Galatasaray, başarılı performansıyla büyük beğeni alan Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini yenilemek için harekete geçti.
Bu sezon sarı-kırmızılı takımın tüm maçlarında görev yapan, savunmada ve hücumda mücadeleci futboluyla takdir toplayan yıldız futbolcu, başarısını milli takıma da taşımasını bildi
Almanya ve Galler karşısındaki etkili bir oyunu ile Avrupa takımlarını peşine taktı.
Devre arasında Abdülkerim Bardakcı'ya birçok transfer teklifi gelmesi beklenirken, teknik heyet ve kurmayların tecrübeli isme transfer izni vermeyi düşünmediği öğrenildi.
MAAŞINA YÜZDE 50 ZAM YAPILACAK
Galatasaray, sezon başında Rus kulüpleri Zenit ve Lokomotiv'in 5 milyon euro'luk teklifler yaptığı Abdülkerim için daha yüksek teklifler gelmesini bekliyor.
Çok cazip bir öneri gelmedikçe de transferine onay verilmeyecek.
Aksine döviz kurundaki değişim ve ücretinin erimesi sebebiyle 29 yaşındaki futbolcuya zam yapılacak. Tecrübeli futbolcu bu sezon Galatasaray'dan 19.5 milyon TL alacak.
İki yıllık anlaşması kalan Abdülkerim'in sözleşmesinin uzatılması ve gelecek sezon için ücretinin 30 milyon TL'ye çıkarılması düşünülüyor.
GEÇİT VERMEDİ
Almanya karşısında 1 asist yapan ve 1 penaltı alarak galibiyetinin mimarı olan Abdülkerim Bardakçı, 7.8 raytingle Sofascore tarafından maçın adamı seçildi.
Başarılı futbolcu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde en çok hava topu kazanan ve ikili mücadele kazanan stoper durumunda...
TAKIMIN JOKERİ
Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 22 maçta da görev yaptı.
Victor Nelsson'un ardından Davinson Sanchez'le de uyumlu bir ikili olan 29 yaşındaki futbolcu, ihtiyaç olduğunda sol bekte de görev yaptı. 2 gol kaydetti.
Başarılı stoper, A Milli Takım formasını ilk kez 16 Haziran 2023 tarihinde Letonya maçında giydi.