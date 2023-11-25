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Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Konyaspor'dan transfer ettiği Abülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takımdaki yükselen performansıyla göz dolduruyor. Aslan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de oynadığı maçlarda güzel bir performans sergileyen Bardakcı, yönetimden yeni sözleşmeyi kaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 12:45 Güncelleme 25 Kasım 2023, 12:45
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Galatasaray, başarılı performansıyla büyük beğeni alan Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini yenilemek için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Bu sezon sarı-kırmızılı takımın tüm maçlarında görev yapan, savunmada ve hücumda mücadeleci futboluyla takdir toplayan yıldız futbolcu, başarısını milli takıma da taşımasını bildi

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Almanya ve Galler karşısındaki etkili bir oyunu ile Avrupa takımlarını peşine taktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Devre arasında Abdülkerim Bardakcı'ya birçok transfer teklifi gelmesi beklenirken, teknik heyet ve kurmayların tecrübeli isme transfer izni vermeyi düşünmediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

MAAŞINA YÜZDE 50 ZAM YAPILACAK

Galatasaray, sezon başında Rus kulüpleri Zenit ve Lokomotiv'in 5 milyon euro'luk teklifler yaptığı Abdülkerim için daha yüksek teklifler gelmesini bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Çok cazip bir öneri gelmedikçe de transferine onay verilmeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Aksine döviz kurundaki değişim ve ücretinin erimesi sebebiyle 29 yaşındaki futbolcuya zam yapılacak. Tecrübeli futbolcu bu sezon Galatasaray'dan 19.5 milyon TL alacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

İki yıllık anlaşması kalan Abdülkerim'in sözleşmesinin uzatılması ve gelecek sezon için ücretinin 30 milyon TL'ye çıkarılması düşünülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

GEÇİT VERMEDİ

Almanya karşısında 1 asist yapan ve 1 penaltı alarak galibiyetinin mimarı olan Abdülkerim Bardakçı, 7.8 raytingle Sofascore tarafından maçın adamı seçildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Başarılı futbolcu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde en çok hava topu kazanan ve ikili mücadele kazanan stoper durumunda...

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

TAKIMIN JOKERİ

Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 22 maçta da görev yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Victor Nelsson'un ardından Davinson Sanchez'le de uyumlu bir ikili olan 29 yaşındaki futbolcu, ihtiyaç olduğunda sol bekte de görev yaptı. 2 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Başarılı stoper, A Milli Takım formasını ilk kez 16 Haziran 2023 tarihinde Letonya maçında giydi.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

27 yaşındaki oyuncu, ilk maçında bir de gol atma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret
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