Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

GEÇİT VERMEDİ Almanya karşısında 1 asist yapan ve 1 penaltı alarak galibiyetinin mimarı olan Abdülkerim Bardakçı, 7.8 raytingle Sofascore tarafından maçın adamı seçildi.

Başarılı futbolcu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde en çok hava topu kazanan ve ikili mücadele kazanan stoper durumunda...

TAKIMIN JOKERİ Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 22 maçta da görev yaptı.

Victor Nelsson'un ardından Davinson Sanchez'le de uyumlu bir ikili olan 29 yaşındaki futbolcu, ihtiyaç olduğunda sol bekte de görev yaptı. 2 gol kaydetti.