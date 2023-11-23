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Adım adım Kadıköy'e! Fenerbahçe Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic için ilk adımı attı: İlk sizinle görüşeceğiz

Fenerbahçe Rade Krunic'i renklerine katmakta kararlı. Krunic’in menajeri, Fenerbahçe Yönetimi ile yaptığı görüşmede, “Milan ile sözleşme imzalamazsak ilk sizinle görüşeceğiz” dedi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Kasım 2023 Güncelleme 23 Kasım 2023, 07:06
Adım adım Kadıköy’e! Fenerbahçe Milan’ın Boşnak yıldızı Rade Krunic için ilk adımı attı: İlk sizinle görüşeceğiz

Fenerbahçe Rade Krunic'i renklerine katmakta kararlı... Sarı- Lacivertliler, Milan'da forma giyen Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic için ilk somut hamlesini yaptı.

Fenerbahçe Yönetimi, yıldız oyuncunun menajeri ile masaya oturdu. Yapılan görüşmenin oldukça olumlu bir havada geçtiği öğrenildi. Menajerinin yapılan görüşme sonrası yönetime, "Eğer Milan ile yeni sözleşme yapmazsak ilk sizinle görüşeceğim" dediği öğrenildi. Krunic devre arasına kadar Milan ile sözleşme yenilemezse Fenerbahçe resmi teklif yapacak.

Hem Edin Dzeko hem de eski takım arkadaşı Miha Zajc, Krunic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yaz ciddi bir şekilde Fenerbahçe'ye gelmek isteyen Krunic'in, bu telefon görüşmelerinden sonra İstanbul'a gelme isteği daha da arttı. Milan'ın beklediği bonservis çift hanelerden tek haneye düştü, Krunic de maaş beklentisini indirdi.

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Krunic'in İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon 12 karşılaşmada görev alan Bosnalı yıldız oyuncunun gol veya asisti bulunmuyor.

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