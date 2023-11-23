Adım adım Kadıköy’e! Fenerbahçe Milan’ın Boşnak yıldızı Rade Krunic için ilk adımı attı: İlk sizinle görüşeceğiz

Fenerbahçe Yönetimi, yıldız oyuncunun menajeri ile masaya oturdu. Yapılan görüşmenin oldukça olumlu bir havada geçtiği öğrenildi. Menajerinin yapılan görüşme sonrası yönetime, "Eğer Milan ile yeni sözleşme yapmazsak ilk sizinle görüşeceğim" dediği öğrenildi. Krunic devre arasına kadar Milan ile sözleşme yenilemezse Fenerbahçe resmi teklif yapacak.