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Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 13:05 Güncelleme 23 Kasım 2023, 13:05
Trendyol Süper Lig’de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

25 KASIM CUMARTESİ:

13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

26 KASIM PAZAR:

13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

27 KASIM PAZARTESİ:

20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

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