Fenerbahçe’de eski yıldız dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

Pendikspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Rodrigo Becao ise 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Ameliyat olan futbolculardan Luan Peres'in sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmezken, Serdar Aziz'in de kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 1 ya da 2 stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.