PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de eski yıldız dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler liderliği Galatasaray'dan kaparken, bir daha koltuktan inmemek istiyor. Bu doğrultuda gözünü ocak ayına çeviren sarı lacivertlilerde eski yıldız takıma geri dönecek. Kanarya'da ayrıca 2 de ayrılık yaşanacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 18:00 Güncelleme 22 Kasım 2023, 18:00
Fenerbahçe’de eski yıldız dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

Süper Lig'e verilen milli ara sonrası VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

Ligde ve Avrupa'da liderliğini sürdüren sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, kış transfer döneminde de birçok takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

Takıma kazandıracağı isimlerle sezonu zirvede bitirerek şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de önceliklerden biri stoper transferi...

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

Sarı-lacivertliler, bu sezon rotasyondaki stoperlerinin neredeyse hepsini sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

Kanarya'da Samet Akaydin dışındaki tüm stoperler sakatlandı.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

Savunma hattında yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de stoperlerin ne zaman döneceği de merak konusu oldu.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

DJIKU SAHALARA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun VavaCars Fatih Karagümrük maçına yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

BECAO 3 AY YOK

Pendikspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Rodrigo Becao ise 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

PERES SEZONU KAPATTI

Ameliyat olan futbolculardan Luan Peres'in sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmezken, Serdar Aziz'in de kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 1 ya da 2 stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

ATTILA SZALAI SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin 12.3 milyon Euro'ya sezon başında Hoffenheim'a sattığı Attila Szalai, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

Alman temsilcisi de Szalai'yi satın alma opsiyonu koyarak kiralamak istiyor.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin stoper arayışlarını fırsat bilen menajerler ise deneyimli sol stoperi eski takımına önermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

İstanbul'u çok seven Szalai'nin bu transfere sıcak bakacağı öğrenilirken Fenerbahçe, oyuncunun formsuz oluşu sebebiyle kiralama bedeli olmadan veya çok düşük bir ücretle teklif yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer

PERES VE SERDAR YOLCU

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz ve Luan Peres ile de yollarını ayırmak istiyor. Gelen her teklif değerlendirilmeye alınacak.

Fenerbahçe’de eski yıldız Atilla Szalai dönüyor! 2 ayrılık 1 transfer
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde ’Filistin’ çağrısı: İki devletli çözüm için inisiyatif alın | Türkiye garantörlüğe hazır
İYİ Parti’de iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır’dan Akşener’e rest: Rezil kepaze edeceğim! İYİ Parti soruşturma başlattı
Geçmişten günümüze İsrail-Filistin arasındaki esir takasları! Hamas’ın kurucu ismi Şeyh Ahmed Yasin detayı dikkat çekti
SON DAKİKA