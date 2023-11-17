Arda Turan akreditasyon cezalarıyla Türk futbol tarihine geçti

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Bandırmaspor ile evinde oynadığı 10. hafta karşılaşmasının ardından, akreditasyon kartını açık şekilde takmadığı için PFDK'ya sevkedildi ve 39 bin TL para cezası aldı.

12 haftalık süreçte 5. kez kural ihlali yaparak, sadece akreditasyon kartı kurallarını ihlal etmekten dolayı toplamda 107 bin 250 TL ceza alarak Türk spor tarihine adını yazdıran ilk teknik direktör oldu. Arda Turan, akreditasyon kartıyla ilgili ilk cezasını 6. haftada almıştı.

CENGİZ VE HAKAN KADRODAN ÇIKARILDI

Özel maçta Almanya ve 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkarıldı. Federasyondan yapılan açıklamada Cengiz Ünder'in yeni teknik heyetin antrenman metotlarını ve felsefesini deneyimlemesi amacıyla kampa davet edildiği hatırlatıldı. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun ise geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer alamadığı belirtildi. Ayrıca milli oyuncunun eşinin doğumunun yaklaştığı ve teknik heyetin kararıyla Çalhanoğlu'nun kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.