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Arda Turan akreditasyon cezalarıyla Türk futbol tarihine geçti

Arda Turan, akreditasyon kartı yönergelerine uymayarak toplam 107 bin 250 TL para cezası alarak Türk futbol tarihinde yeni bir rekora imza attı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Kasım 2023 Güncelleme 17 Kasım 2023, 06:59
Arda Turan akreditasyon cezalarıyla Türk futbol tarihine geçti

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Bandırmaspor ile evinde oynadığı 10. hafta karşılaşmasının ardından, akreditasyon kartını açık şekilde takmadığı için PFDK'ya sevkedildi ve 39 bin TL para cezası aldı.

12 haftalık süreçte 5. kez kural ihlali yaparak, sadece akreditasyon kartı kurallarını ihlal etmekten dolayı toplamda 107 bin 250 TL ceza alarak Türk spor tarihine adını yazdıran ilk teknik direktör oldu. Arda Turan, akreditasyon kartıyla ilgili ilk cezasını 6. haftada almıştı.

CENGİZ VE HAKAN KADRODAN ÇIKARILDI
Özel maçta Almanya ve 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkarıldı. Federasyondan yapılan açıklamada Cengiz Ünder'in yeni teknik heyetin antrenman metotlarını ve felsefesini deneyimlemesi amacıyla kampa davet edildiği hatırlatıldı. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun ise geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer alamadığı belirtildi. Ayrıca milli oyuncunun eşinin doğumunun yaklaştığı ve teknik heyetin kararıyla Çalhanoğlu'nun kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.



ALMANYA MAÇI FRANKOWSKI'NİN
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadı'nda Almanya ile oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakuk Winkler yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak. Karşılaşmada VAR'da Pawel Raczkowski, AVAR'da da Kryzstof Jakubik oturacak.



MİLLİLER ALMANYA'YA ULAŞTI
İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki millilerimiz, Almanya ile yapacağı özel maç öncesinde dün basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda Almanya maçının taktiğiyle ilgili çalışmalar üstünde durulduğu ve ayrıca Montella'nın oyuncularla motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi. Daha sonra İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen milli takım kafilesi, karşılaşma için Berlin'e gitti. Millilere, havalimanında yoğun ilgi olduğu gözlendi.



OYNAMAYAN DESTEK OLACAK
Almanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Pascal Gross, Türkiye maçı öncesinde açıklamalar yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, "Hepimiz milli takıma yardımcı olmak için buradayız. Türkiye maçı zor geçecek. Oynamayan, oynayana destek olacak" şeklinde konuştu.



FENER DERBİDE KARTAL'I YIKTI
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk olduğu Beşiktaş'ı 80-62 yendi ve 10'da 10 yaptı. Müsabakada Fenerbahçe'nin 80 sayısının 65'i Meesseman, Anderson ve Howard'tan geldi. Meesseman 24 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansıyla öne çıktı. Anderson, 22 sayı, altışar ribaunt ve top çalma ve 4 asistle galibiyette başrolü oynayan isimlerden oldu. Howard ise 19 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı verdi. Diğer sonuçlar şöyle oldu: Antalya-G.Saray: 75-87, Tarsus-İzmit: 83-87, Kayseri- Mersin: 52-80.

B PLANI UĞUR ÇİFTÇİ
Ocak ayı transfer döneminde sol kanada takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın öncelikli hedefi Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz. Cimbom, milli oyuncuda mutlu sona ulaşamazsa rotasını Sivas'a kıracak. Sarı-Kırmzılılılar'ın Yiğidolar'ın kaptanı Uğur ile yakından ilgilendiği ve oyuncunun menajeri ile önümüzdeki günlerde temasa geçeceği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 12 karşılaşmada görev alırken gol veya asist üretemedi. Kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Uğur Çiftçi, 2018 yılından beri Sivasspor'da top koşturuyor.



ASLAN TOPLANDI
Galatasaray ligin 13. haftasında konuk edeceği Alanyaspor maçına hazırlanmaya başladı. 12 Kasım'dan bu yana izin yapan Sarı-Kırmızılılar, 4 günlük aranın ardından dün topbaşı yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdi. Dinamik ısınmayla başlayıp topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı. Aslan bugün yapacağı çift idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

MANCHESTER SAKATA GELDİ
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçını İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynayacak. İngiliz ekibi zorlu mücadele öncesi sakatlıklarla boğuşuyor. United'da cezalı Rashford dışında sakat olan Bissaka, Shaw, Hojlund, Eriksen, Evans, Casemiro ve Martinez'in Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray-Manchester United karşılaşması 29 Kasım'da oynanacak.

HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, milli aradan sonra bambaşka bir görüntü ortaya koyacaklarını söyledi. Belözoğlu, "Son 2 hafta bizim için iyi geçmedi. Kadroya güveniyorum. Hedefimiz üst sıralar" dedi.

JAMES YETERLİ OLMADI
NBA'de Sacramento Kings, LA Lakers'ı 125-110 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Sacramento'da Sabonis 29 sayı 16 ribaunt üretti. Lakers'ta ise LeBron James'in 28 sayı 11 asist ve 10 ribaundu yetmedi.

POTADA 8. HAFTA HEYECANI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak. 19.00'da Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Galatasaray Ekmas'ın konuğu Bursaspor olacak.

BALOTELLI AMELİYAT OLDU
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin İtalya'da dizinden ameliyat edildiği bildirildi. Golcü futbolcu bu sezon 5 karşılaşmaya çıkarken, takımına 3 gol katkısı sağladı.

EL-GHAZI DAVA AÇTI
Filistin'e destek mesajı paylaştıktan sonra sözleşmesi tek taraflı feshedilen Anwar El-Ghazi, Mainz'ı mahkemeye verdi. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Faslı yıldızın davası 6 Aralık'ta görülecek.

GREEN'E 5 MAÇ CEZA GELDİ
NBA'de Minnesota ile Golden State arasındaki maçta çıkan kavgada Draymond Green'in Rudy Gobert'in boğazına sarıldığı hareket olay yaratmıştı. Green'e bu hareketi nedeniyle 5 maç ceza verildiği açıklandı.

ÖNCÜ KATAR'DA SAHNEDE
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Katar ayağında 10 Kasım Pazar günü 17.00'de piste çıkacak. Şampiyonada ilk üçü hedefleyen Öncü, "Zafer için hazırım" dedi.

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