Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Cengiz Ünder'e büyük uyarı: "Kendine gel"

Fenerbahçe 'nin sezon başında Fransız ekibi Marsilya 'dan 15 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattığı Cengiz Ünder şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

Taraftarlar da yıldız isme performansından dolayı sosyal medyadan tepki göstermişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Cengiz Ünder ile bir görüşme yaptığı ve yıldız isme özel hayatını düzene sokması ve fiziki durumunu düzeltmesi konusunda uyardığı iddia edildi.