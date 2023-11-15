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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Cengiz Ünder'e büyük uyarı: "Kendine gel"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, performansıyla beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder’le görüşme yaptığı ve özel hayatı ve fiziki durumunu düzeltmesi yönünde kendisini uyardığı öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Kasım 2023 Güncelleme 15 Kasım 2023, 07:01
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Cengiz Ünder’e büyük uyarı: Kendine gel

Fenerbahçe'nin sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattığı Cengiz Ünder şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 8 maçta 1 asist yapabilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu 73'te oyuna girdiği Adana deplasmanında sadece 1 ikili mücadele kazanıp 1 isabetsiz şut atabilmişti.

Taraftarlar da yıldız isme performansından dolayı sosyal medyadan tepki göstermişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Cengiz Ünder ile bir görüşme yaptığı ve yıldız isme özel hayatını düzene sokması ve fiziki durumunu düzeltmesi konusunda uyardığı iddia edildi.

Cengiz'in de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendini tam olarak gösteremediğini dile getirdiği ve milli aradan sonra "Gerçek Cengiz'i herkese izleteceğim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Milli aradan sonra İrfan Can ile forma rekabetine girecek yıldız ismin şans bulacağı maçlarda nasıl bir performans göstereceği merak konusu.

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