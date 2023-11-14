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Burak Yılmaz'dan şok Aboubakar sözleri!

Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Burak Yılmaz, yaşanan süreçle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Burak Yılmaz, Vincent Aboubakar konusuna da değindi. İşte o flaş sözler...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 10:28 Güncelleme 14 Kasım 2023, 10:28
Burak Yılmaz’dan şok Aboubakar sözleri!
Beşiktaş'ta teknik sorumlu görevini yürüten Burak Yılmaz, İstanbul'daki Bodo Glimt yenilgisi sonrası istifa etmişti.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta yaşadıkları ve süreçle ilgili Milliyet'e dikkat çeken açıklamalar yaptı.

BURAK YILMAZ: "ABOUBAKAR 4 AY SONRAKİ ALACAĞINI İSTEMİŞ"

Vincent Aboubakar konusuna değinen Burak Yılmaz, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş" dedi.

Burak Yılmaz, Aboubakar'la ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum."

"VURDUMDUYMAZLIK DİKKAT ÇEKİYORDU"

Futbolcuların sorumluluk bilincindeki eksiklikten bahseden Burak Yılmaz, "Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafetaryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı" ifadelerini kullandı.

ERIC BAILLY KONUSU

Eric Bailly krizine de değinen Yılmaz, "Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı. Ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum" sözlerini sarf etti.

"KEŞKE GELMESEYDİM"

İçten içe 'keşke gelmeseydim' dediğini kaydeden genç teknik adam "Ama Beşiktaş'tan kaçamazdım" ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY'IN GELMESİ

Kendisinin ardından Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle ilgili konuşan Burak Yılmaz, "Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken 5 dakika içinde Rıza hocanın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim." dedi.

"ARTIK YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPMAYACAĞIM"

Bundan böyle yardımcı antrenörlük yapmayacağını dile getiren Burak Yılmaz şu ifadelerle sözlerini noktaladı:

"Şu anda A antrenörlük lisansım var. Önümüzdeki yıl da UEFA Pro Lisans'ı alacağım. Şimdi dinleniyor ve futbolun teorik yönlerini okuyarak bazı analizler yapıyorum. Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz."

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