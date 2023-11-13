Fenerbahçe’de şok! Yıldız isim sezonu kapattı

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk 19 maçı kazanmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, ligin 11. haftasında sahasında aldığı Trabzonspor mağlubiyetiyle bu sezon ilk kez puan kaybetti.
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında da Ludogorets'e yenilen sarı-lacivertliler, ligin 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler rakibiyle golsüz berabere kalarak bu sezonki ilk beraberliğini aldı.
Milli araya lider girmeyi başaran Fenerbahçe, sakatlık sorunu nedeniyle zor günler geçiriyor.
Sarı-lacivertlilerde özellikle savunma hattında yaşanan sıkıntılar dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'de Djiku, Becao, Fred, Lincoln Henrique, Luan Peres, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Djiku ve Fred'in milli ara sonrası takıma döneceği öğrenildi.
Ameliyat olan Rodrigo Becao'nun ise 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Lincoln Henrique, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın da tedavileri sürerken Fenerbahçe'ye şok bir haber geldi.
LUAN PERES SEZONU KAPATTI
Milliyet'te yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Luan Peres'in sezonu kapattığı öğrenildi.
Ekim ayında sol dizinden ameliyat olan Brezilyalı futbolcunun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon da sakatlık sorunu yaşayan Peres, 27 maç kaçırmıştı.
Bu sezon 3 maçta süre alan Brezilyalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.
Luan Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.