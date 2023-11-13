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Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim sezonu kapattı

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle savunma hattında yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle zor günler geçiren sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 16:50 Güncelleme 13 Kasım 2023, 16:50
Fenerbahçe’de şok! Yıldız isim sezonu kapattı

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Sarı-lacivertliler, daha önce iki dönem takımı çalıştıran tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Kanarya, İsmail Kartal yönetiminde sezona hızlı başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk 19 maçı kazanmayı başardı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Sarı-lacivertliler, ligin 11. haftasında sahasında aldığı Trabzonspor mağlubiyetiyle bu sezon ilk kez puan kaybetti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında da Ludogorets'e yenilen sarı-lacivertliler, ligin 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Sarı-lacivertliler rakibiyle golsüz berabere kalarak bu sezonki ilk beraberliğini aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Milli araya lider girmeyi başaran Fenerbahçe, sakatlık sorunu nedeniyle zor günler geçiriyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Sarı-lacivertlilerde özellikle savunma hattında yaşanan sıkıntılar dikkat çekiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Djiku, Becao, Fred, Lincoln Henrique, Luan Peres, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları bulunuyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Sarı-lacivertlilerde Djiku ve Fred'in milli ara sonrası takıma döneceği öğrenildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Ameliyat olan Rodrigo Becao'nun ise 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Lincoln Henrique, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın da tedavileri sürerken Fenerbahçe'ye şok bir haber geldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

LUAN PERES SEZONU KAPATTI

Milliyet'te yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Luan Peres'in sezonu kapattığı öğrenildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Ekim ayında sol dizinden ameliyat olan Brezilyalı futbolcunun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği aktarıldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Geçtiğimiz sezon da sakatlık sorunu yaşayan Peres, 27 maç kaçırmıştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Bu sezon 3 maçta süre alan Brezilyalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

Luan Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok! Luan Peres sezonu kapattı
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