2. Rade Krunic harekatı! Fenerbahçe sezon başında alamadığı yıldız oyuncu için yeniden atakta

Fenerbahçe yaklaşın transfer dönemi öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler sezon başında kadrosuna katmak istediği Milan'ın ön liberosu Rade Krunic için yeni bir atak daha yaptı.
Fenerbahçe yaklaşın transfer dönemi öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler sezon başında kadrosuna katmak istediği Milan'ın ön liberosu Rade Krunic için yeni bir atak daha yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın raporu sonrası Kanarya, yıldız oyuncunun menajeri ile yeniden temas kurdu. Sarı- Lacivertliler 30 yaşındaki Bosnalı yıldızı Ocak'ta kadrosuna katmak istiyor. Milan Teknik Direktörü Pioli'nin inadının kırıldığı ve Krunic'i bu kez bırakmaya yanaşabileceği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu bu sezon elden çıkartamazsa gelecek sezon bedavaya göndermiş olacak. Bilindiği gibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Krunic'in transferini sezon başında çok istediklerini belirtmişti. Transfer döneminde çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Koç, "Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi" ifadelerini kullandı.
ZAJC GÖRÜŞME ODASINA
Fenerbahçe Yönetimi, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın menajerini çağırdı. Sarı-Lacivertli Yönetimin, tecrübeli oyuncunun son durumunu konuşacağı ve ayrılık kararının masaya yatıralacağı öğrenildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da yıldız oyuncunun son haftalardaki performansından memnun olmadığı ve ayrılık kararını onayladığı belirtildi. 2019 yılından beri Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Zajc bu sezon forma giydiği 12 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
137 MAÇTA 3 GOLÜ VAR
Krunıc, Milan kariyerinde 137 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 3 gol atarken 6 da asiste imza attı. 31 kez de Bosna Milli Takım formasını giydi.