2. Rade Krunic harekatı! Fenerbahçe sezon başında alamadığı yıldız oyuncu için yeniden atakta

Fenerbahçe yaklaşın transfer dönemi öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler sezon başında kadrosuna katmak istediği Milan'ın ön liberosu Rade Krunic için yeni bir atak daha yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın raporu sonrası Kanarya, yıldız oyuncunun menajeri ile yeniden temas kurdu. Sarı- Lacivertliler 30 yaşındaki Bosnalı yıldızı Ocak'ta kadrosuna katmak istiyor. Milan Teknik Direktörü Pioli'nin inadının kırıldığı ve Krunic'i bu kez bırakmaya yanaşabileceği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.