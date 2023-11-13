Galatasaray’da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Yoğun fikstürde peş peşe maçlar oynayan sarı-kırmızılılarda futbolcuların yaşadığı yorgunluk dikkat çekti.
Liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, milli araya ikinci sırada girdi.
Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefinde olan Cimbom'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, dev operasyon için düğmeye bastı.
Kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray, cazip teklif gelen oyuncuları da satacak.
Transfer çalışmalarına da başlayan Aslan, eksik bölgelere takviyeler yapmayı planlıyor.
5 AYRILIK BİRDEN!
Devre arasında ayrılık rüzgarı esecek Galatasaray'da 5 veda birden yaşanması gündeme geldi.
İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
VICTOR NELSSON
Galatasaray'da formasını kaptıran Victor Nelsson'a ocak ayında veda edilecek.
Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Danimarkalı stopere gelecek teklifler değerlendirilecek.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Tottenham'ın Nelsson'a ilgisi bulunuyor.
BAKAMBU
Yaz transfer sezonunda kadroya katılan Cedric Bakambu, performansıyla beklentileri karşılayamadı.
Mauro Icardi'ye alternatif olması için transfer edilen deneyimli golcü, bulduğu şansları iyi değerlendiremedi.
Kongolu oyuncuyu gözden çıkaran yönetim, uygun bir teklif gelmesi durumunda yolları ayıracak.
OLIVEIRA
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, teknik direktör Okan Buruk'un ana planında yer almıyor.
Rotasyonda kullanılan Oliveira'nın yıllık ücreti en büyük sorun.
Orta saha takviyesi planlayan Cimbom, Oliveira ile ayrılık görüşmesi yapacak.
31 yaşındaki futbolcuya İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'nun ilgisi bulunuyor.
SACHA BOEY
Galatasaray'ın ele avuca sığmayan yıldızı Sacha Boey, İngiltere Premier Lig yolcusu.
Birçok takım tarafından istenen genç sağ bek, ocak ayında transfer olmaya hazırlanıyor.
Önemli bir bonservis bedelini kasasına koymaya hazırlanan yönetim, yeni transferlere kaynak yaratmış olacak.
BARIŞ ALPER YILMAZ ÇİZME'YE!
Galatasaray'ın A Milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, sonradan oyuna girdiği maçlarda takıma verdiği katkıyla dikkat çekiyor.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United deplasmanında yaptığı asistle galibiyete katkıda bulunan 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın takibinde.
Özellikle İtalyan devi Milan, Barış Alper Yılmaz'ın son durumunu yakından takip ediyor.
Golcü takviyesi planlayan Çizme ekibinin, ara transfer döneminde devreye girebileceği ifade ediliyor.