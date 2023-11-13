Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Fenerbahçe, Scott McKenna transferini gerçekleştirmesi halinde kulüp tarihinde ilk kez bir İskoç futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.

Futbola Aberdeen altyapısında başlayan İskoç savunma oyuncusu, Ayr United ve Alloa Athletic gibi takımlarda da kiralık olarak forma giydi.