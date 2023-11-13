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Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Trendyol Süper Lig'de liderliğe yükselen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bu sezon özellikle savunma hattında yaşadığı sakatlıklardan canı yanan sarı-lacivertliler, kariyerini Premier Lig'de sürdüren tecrübeli ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 16:15 Güncelleme 13 Kasım 2023, 16:15
Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

İki takım sahadan 0-0 berabere ayrılarak puanları paylaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 31'e çıkardı ve Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a mağlup olduğu haftada averaj farkıyla liderliğe yükseldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Puanını 22'ye yükselten Adana Demirspor ise 3. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Milli araya lider giren ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ettiği H Grubu'nda da zirvede yer alan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Sarı-lacivertliler ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Kanarya'nın önceliği ise stoper transferi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Fenerbahçe'nin bu sezon savunma hattında yaşadığı sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Sarı-lacivertliler bu sezon Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'i sakatlığa kurban verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Bu 4 ismin sakatlıkları devam ederken, yönetim ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir stoper iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

FENERBAHÇE'DEN SCOTT MCKENNA HAMLESİ

Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Scott McKenna'yı gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Kanarya'nın İskoç stoperi kadrosuna katmak için kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

TARİHTE İLK OLACAK

Fenerbahçe, Scott McKenna transferini gerçekleştirmesi halinde kulüp tarihinde ilk kez bir İskoç futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

SCOTT MCKENNA KİMDİR?

Tam adı Scott Fraser McKenna olan futbolcu, 12 Kasım 1996 tarihinde İskoçya'da gündeme aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Futbola Aberdeen altyapısında başlayan İskoç savunma oyuncusu, Ayr United ve Alloa Athletic gibi takımlarda da kiralık olarak forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

2020 yılında 3.27 milyon Euro karşılığında Nottingham Forest'a transfer olan 27 yaşındaki stoper, son 4 sezondur İngiliz ekibinde forma giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Scott McKenna bu sezon Nottingham Forest formasıyla 5 maça çıkarken, skor katkısı üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

İskoçya Milli Takımı'nda da forma giyen 1.90 boyundaki stoper, milli formayla çıktığı 30 maçta 2 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Scott McKenna'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Tarihte ilk olacak
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