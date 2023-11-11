Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen Cengiz Ünder hayal kırıklığı yarattı

Marsilya'dan büyük umutlarla transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder'in sezonun geri kalan bölümündeki performansı büyük hayal kırıklığı yarattı. Sakatlığının da etkisiyle performansının çok uzağında kalan Cengiz Ünder'in fiziksel olarak hiç hazır olmadığı görüldü.

Bu sezon çubuklu forma ile toplam 153 dakika sahada kalan Cengiz Ünder sadece 1 asistlik katkı yaptı. Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ünder'in Fenerbahçe'ye maliyeti 25 milyon Euro'yu buluyor.



Fenerbahçe'ye transfer olduğunda büyük ses getiren Cengiz Ünder bilinen performansının çok altında kaldı. Fiziksel olarak da hala hazır değil.