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Avrupa'da Türk gecesi! UEFA Konferas Ligi 4. hafta maçlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe sahne alıyor

UEFA Konferas Ligi 4. hafta maçlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe sahne alıyor. Kara Kartal 20.45’te Bodo/Glimt’i ağırlarken, Sarı Kanarya ise 23.00’te Ludogorets’e konuk olacak. İşte sizler için derlediğimiz 9 Kasım TAKVİM gazetesi spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Kasım 2023 Güncelleme 09 Kasım 2023, 07:01
Avrupa’da Türk gecesi! UEFA Konferas Ligi 4. hafta maçlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe sahne alıyor

UEFA Konferans Lig'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe bugün sahaya çıkıyor. 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Grupta 3 maç sonunda 1 puanda kalan Beşiktaş, saat 20.45'te başlayacak maçta rakibini yenerek gruptan çıkma şansını sürdürmeye çalışacak. Bu turnuvadaki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise saat 23.00'te start alacak maçta Bulgar temsilcisi Ludogorets'e konuk olacak. Grupta 3'te 3 yaparak lider durumda bulunan Sarı-Lacivertliler bu maçta da kazanarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor. İki takımın da günü kazanarak tamamlaması ülke puanı için de büyük önem taşıyor.



FIRTINA İLK PEŞİNDE
Abdullah Avcı'nın yeniden göreve gelmesiyle sahasında Alanyaspor'u 1-0 yenen ardından Karagümrük ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek bu sezon ilk kez üst üste üç maçtan puanla ayrılmıştı. Bjelica döneminde oynanan 8 maçta bir kez üst üste iki maçtan puanla ayrılan Trabzonspor, hiç üst üste üç maçtan puanla ayrılmamıştı. Kazanma alışkanlığı elde etmeleri gerektiğini söyleyen Abdullah Avcı, ise çıktığı üç maçtan puanla ayrılmayı başardı. Fırtına, yarınki Konyaspor maçını kazanması halinde ise hem bu sezon ikinci kez 2 maç üst üste kazanacak hem de ilk kez 4 maçtan üst üste puanla ayrılacak.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 26 yıl sonra gelen deplasmandaki Fenerbahçe galibiyetinin coşkusuyla maçın ardından tüm takıma, personel de dahil olmak üzere 5 milyon TL prim verdiği öğrenildi.



ZİRAAT BANKASI'NDAN BÜYÜK DESTEK
Ziraat Bankası, Türk sporuna verdiği desteğe bir yenisini daha ekleyerek TVF Başkent Voleybol Salonu'nun 10 yıllık isim sponsoru oldu. İmza töreninde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Nice başarılara imza attığımız bu salon, bundan böyle 10 yıl süreyle "TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu" olarak isimlendirilecektir. Ziraat Bankası olarak Türk sporuna verdiğimiz desteklere bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



ZOR HEDEF PARTEY
Fenerbahçe sezon başından bu yana gündemde olan 6 numara transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Arsenal'in yıldız oyuncusu Thomas Partey takımdan ayrılma kararı aldı. Tecrübeli oyuncunun devre arasında başka bir takıma imza atması bekleniyor. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Sarı-Lacivertliler bu transferi sezon ortasında tamamlamak istiyor. İngiliz basınındaki iddialara göre Partey'i isteyen bir başka kulüp ise İtalyanlar'ın dev kulübü Juventus. Ganalı ön liberonun İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi var. Arsenal, 2020'de Partey için Atletico Madrid'e 50 milyon euro bonservis ödedi. Londra ekibiyle 104 maça çıkan Partey, 5 gol 4 asist üretti.



KANITLAMAK ZORUNDASINIZ
TFF Etik Kurulu, Erden Timur'un eski MHK Başkanı Lale Orta'nın Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdiği iddiasıyla ilgili harekete geçti. Kurul, Ali Koç'a iddiaların doğru olup olmadığını sorarken, Koç verdiği yanıtı Sarı- Lacivertli kulübün internet sitesinden de yayımladı. Ali Koç, dönemin MHK Başkanı Lale Orta tarafından kendisine herhangi bir görüntü gelmediğini, iddia makamının bunu kanıtlaması ve ispatlaması gerektiğini TFF Etik Kurulu'na iletti. Fenerbahçe Başkanı, bu iddiayı gündeme getiren Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un ceza almasını istedi.



HEDEF LİDER ÇIKMAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Bu maçla ilgili neleri yapmıştık, neleri daha iyi yapabiliriz, bunların analizini çalıştık. Ludogorets iyi bir takım. Son 12 yıldır liginde şampiyon olan bir takım. Ama biz de Fenerbahçe olarak ligi çok iyi başladık. Konferans Ligi'nde lideriz, buna devam etmek ve lider olarak çıkmak istiyoruz. Yarınki (bugünkü) maç her iki takım için de zor görünüyor. Bu maçı kazanmak istiyorlar, biz de kazanmak istiyoruz" dedi. Kartal; sakat oyuncuların bazılarının Adana Demir'e yetişebileceğini söyledi.



CRESPO STOPERE
F.Bahçe, Ludogorets maçına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. İsmail Kartal, Trabzonspor maçında stoperde hata yapan Samet Akaydın'ın yerine Oosterwolde-Crespo ikilisine şans verecek.



SAMSUN'DAN NEFİS DÖNÜŞ
Süper Lig'de 4. haftada oynanması gereken fakat hava muhalefeti nedeniyle 11. dakikada tatil edilen Samsun-İstanbul maçı dün yapıldı. İstanbul, 41'te Emir ile öne geçti. 70'de Soner, Samsun'a beraberliği, 90+3'te ise Bennasser galibiyeti getirdi: 2-1.

EFES VE FENER SAHNE ALIYOR
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün evinde Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele, 20.30'da başlayacak. F.Bahçe de saat 22.30'da Partizan'a konuk olacak.

ALPEREN ŞENGÜN YÜKSELİŞTE
NBA'de Houston'da oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün, bu sezon oynadığı 6 lig maçında ortalama 31,5 dakika sahada kalırken, maç başına 18,2 sayı, 8,5 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma istatistiği yakaladı.

40'LIK PEPE TARİHE GEÇTİ
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli stoper Pepe, Porto'nun evinde Antwerp ile yaptığı maçta fileleri havalandırarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu oldu.

17'LİK CAN UZUN TAKİPTE
Nürnberg'in 17 yaşındaki yıldızı Can Uzun, bu sezon çıktığı 14 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Montella'nın ilerleyen dönemlerde Can Uzun'u A Milli Futbol Takımı'na davet etmesi bekleniyor.

TAŞDEMİR: ZOR MAÇ OLACAK
Bodrumspor Teknik direktörü İsmet Taşdemir Keçiörengücü maçı ile ilgili, "Zor bir müsabaka bizi bekliyor ama zorlukların üstesinden gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

SANTO DÖNEMİ KAPANDI
Suudi kulübü El İttihad, Portekizli çalıştırıcı Nuno Esprnito Santo ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından bu kararın alındığı belirtildi.

DUMFRİES'İN PEŞİNDELER
İtalyan basını Manchester United ve Chelsea'nin Inter'in Hollandalı sağ beki Denzel Dumfries'i transfer etmek istediğini öne sürdü. 27 yaşındaki Dumfries'in Inter ile olan kontratı 2025'te bitecek.

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