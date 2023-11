Avrupa’da Türk gecesi! UEFA Konferas Ligi 4. hafta maçlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe sahne alıyor

SAMSUN'DAN NEFİS DÖNÜŞ

Süper Lig'de 4. haftada oynanması gereken fakat hava muhalefeti nedeniyle 11. dakikada tatil edilen Samsun-İstanbul maçı dün yapıldı. İstanbul, 41'te Emir ile öne geçti. 70'de Soner, Samsun'a beraberliği, 90+3'te ise Bennasser galibiyeti getirdi: 2-1.

EFES VE FENER SAHNE ALIYOR

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün evinde Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele, 20.30'da başlayacak. F.Bahçe de saat 22.30'da Partizan'a konuk olacak.



ALPEREN ŞENGÜN YÜKSELİŞTE

NBA'de Houston'da oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün, bu sezon oynadığı 6 lig maçında ortalama 31,5 dakika sahada kalırken, maç başına 18,2 sayı, 8,5 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma istatistiği yakaladı.



40'LIK PEPE TARİHE GEÇTİ

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli stoper Pepe, Porto'nun evinde Antwerp ile yaptığı maçta fileleri havalandırarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu oldu.



17'LİK CAN UZUN TAKİPTE

Nürnberg'in 17 yaşındaki yıldızı Can Uzun, bu sezon çıktığı 14 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Montella'nın ilerleyen dönemlerde Can Uzun'u A Milli Futbol Takımı'na davet etmesi bekleniyor.

TAŞDEMİR: ZOR MAÇ OLACAK

Bodrumspor Teknik direktörü İsmet Taşdemir Keçiörengücü maçı ile ilgili, "Zor bir müsabaka bizi bekliyor ama zorlukların üstesinden gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.



SANTO DÖNEMİ KAPANDI

Suudi kulübü El İttihad, Portekizli çalıştırıcı Nuno Esprnito Santo ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından bu kararın alındığı belirtildi.



DUMFRİES'İN PEŞİNDELER

İtalyan basını Manchester United ve Chelsea'nin Inter'in Hollandalı sağ beki Denzel Dumfries'i transfer etmek istediğini öne sürdü. 27 yaşındaki Dumfries'in Inter ile olan kontratı 2025'te bitecek.