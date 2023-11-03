Arsenal’in ardından Manchester United da Boey’un peşinde!





KEREM YILDIZLARI SOLLADI

Cimbom'un yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, 2023 yılında dünya üzerinde en çok asist yapan oyuncu konumunda. Listede geride bıraktığı isimler Kevin de Bruyne, Salah, Bruno Fernandes gibi yıldızlar. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Real Madrid'in golcüsü Vinicius Jr. ile birlikte 19 asist yaptı. PSV forması giyen Veerman 18, Manchester Cityli Kevin de Bruyne ise 17 asiste imza attı. Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic ise listenin 5. basamağında kendisine yer buldu. Tecrübeli oyuncu Xavi Simons ile birlikte bu yıl 15 asist yaptı. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah ise 14 asistte kaldı.