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Arsenal'in ardından Manchester United da Boey'un peşinde!

İngiliz devi Manchester United, 23 yaşındaki yıldız oyuncu için Bayern Münih ile oynanacak maça temsilci gönderecek. Daha önce Arsenal'in radarına giren Fransız yıldızı M. United da kadrosuna katmak istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
Arsenal’in ardından Manchester United da Boey’un peşinde!

Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey için İngilizler atakta... Daha önce Arsenal'in radarına giren Fransız yıldızı M. United da kadrosuna katmak istiyor. United'ın Sarı-Kırmızılılar'da son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettiren Boey için çalışmalara başladığı öğrenildi. United'ın G.Saray'ın önümüzdeki hafta Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına temsilci göndereceği belirtildi.

M.United'ın Ocak ayı transfer döneminde G.Saray'ın kapısını çalması bekleniyor. Fransız oyuncu, 2019'da Rennes'in altyapısından çıktığında piyasa değeri 250 bin Euro'ydu. Galatasaray, Temmuz 2021'de 1 milyon 150 bin Euro bonservis bedeliyle renklerine kattı.

Bugünkü piyasa değeri 17 milyon Euro. Takımın son iki sezondaki en istikrarlı futbolcusu Boey, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla parmak ısırtmayı sürdürürken piyasasını da her gün arttırıyor. Bu sezon 10 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 6 Şampiyonlar Ligi eleme maçında forma giyen Boey, 1 gol atarken asist üretemedi.



KEREM YILDIZLARI SOLLADI
Cimbom'un yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, 2023 yılında dünya üzerinde en çok asist yapan oyuncu konumunda. Listede geride bıraktığı isimler Kevin de Bruyne, Salah, Bruno Fernandes gibi yıldızlar. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Real Madrid'in golcüsü Vinicius Jr. ile birlikte 19 asist yaptı. PSV forması giyen Veerman 18, Manchester Cityli Kevin de Bruyne ise 17 asiste imza attı. Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic ise listenin 5. basamağında kendisine yer buldu. Tecrübeli oyuncu Xavi Simons ile birlikte bu yıl 15 asist yaptı. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah ise 14 asistte kaldı.

BOEY'A YENİ SÖZLEŞME
Galatasaray Yönetimi, Sacha Boey ile yeni sözleşme için masaya oturdu. Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun 400 bin Euro olan maaşını 1.4 milyon Euro'ya çıkarmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor.

YİĞİDO FARKA KOŞTU
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Süper Lig ekibi Sivas, konuk ettiği Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Yiğido'nun gollerini Manaj (3) ve Muhammed Kaya kaydetti. 4. turun kura çekimi 7 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

SON GÜN SÜRPRİZ ÇIKMADI
Türkiye Kupası'nda 3. turun son maçlarında favoriler güldü. G.Antep FK, Efeler 09'u 4-0; Konyaspor, Erbaaspor'u 3-0 mağlup etti. 0-0 ile uzatmaya giden maçta ise Kayseri, Iğdır FK'yı 4-0'la geçti.

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