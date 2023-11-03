Arsenal’in ardından Manchester United da Boey’un peşinde!

KEREM YILDIZLARI SOLLADI
Cimbom'un yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, 2023 yılında dünya üzerinde en çok asist yapan oyuncu konumunda. Listede geride bıraktığı isimler Kevin de Bruyne, Salah, Bruno Fernandes gibi yıldızlar. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Real Madrid'in golcüsü Vinicius Jr. ile birlikte 19 asist yaptı. PSV forması giyen Veerman 18, Manchester Cityli Kevin de Bruyne ise 17 asiste imza attı. Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic ise listenin 5. basamağında kendisine yer buldu. Tecrübeli oyuncu Xavi Simons ile birlikte bu yıl 15 asist yaptı. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah ise 14 asistte kaldı.
BOEY'A YENİ SÖZLEŞME
Galatasaray Yönetimi, Sacha Boey ile yeni sözleşme için masaya oturdu. Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun 400 bin Euro olan maaşını 1.4 milyon Euro'ya çıkarmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor.
YİĞİDO FARKA KOŞTU
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Süper Lig ekibi Sivas, konuk ettiği Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Yiğido'nun gollerini Manaj (3) ve Muhammed Kaya kaydetti. 4. turun kura çekimi 7 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.
SON GÜN SÜRPRİZ ÇIKMADI
Türkiye Kupası'nda 3. turun son maçlarında favoriler güldü. G.Antep FK, Efeler 09'u 4-0; Konyaspor, Erbaaspor'u 3-0 mağlup etti. 0-0 ile uzatmaya giden maçta ise Kayseri, Iğdır FK'yı 4-0'la geçti.