Fenerbahçe Beko - Olympiacos: 79-77 | Fred basket takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Beko mücadeleye, Calathes, Guduric, Pierre, Hayes-Davis, Papagiannis ilk 5'i ile başladı. Olympiacos ilk 5'i ise, Walkup, Cannan, Fall, Papanikolaou, Peters'tan oluştu.

Euroleague'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe Beko , sahasında ağırladığı Olympiacos'u 79-77 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetin ardından 5 galibiyete ulaşırken, Olympiacos ise 3'üncü yenilgisini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi Olympiacos'tan Alec Peters oldu. 15 sayı kaydeden Papagiannis ve 14 sayı atan Dyshawn Pierre ise sarı-lacivertli ekibin galibiyetinde önemli rol oynadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 2.5 dakikadan kısa bir sürede Pierre'den 3 üçlük isabeti bularak farkı çift hanelere çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 11-1. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, ilk periyodun bitmesine 1.29 kala Papagiannis'in bulduğu basket ile farkı 16'ya çıkardı: 29-13. İlk periyot Fenerbahçe'nin 29-14'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun ilk 3 dakikası 36-20'lik skor ile geçildi. Olympiacos, Brazdeikis'in bulduğu basketlerle ikinci periyodun bitmesine 3.39 kala skoru 38-26'ya getirdi. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 46-33'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü periyoda iyi başlayan taraf Olympiacos oldu. İlk 3 dakikada hücumda etkili olan Yunan ekibi, farkı 7 sayıya indirdi: 48-41. Olympiacos, 2.50 kala Fall'ın bulduğu basket ile skoru 53-50'ye getirdi. Yunan ekibi, Canaan'dan bulduğu 3 sayılık isabet ile skoru 57-56'ya getirerek farkı 1'e indirdi ve üçüncü periyot bu sonuç ile bitti: 58-57

İki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan dördüncü periyodun ilk 3.5 dakikalık bölümü 65-62'lik skorla geçildi. 3.35 kala Olmypiacos, Milutinov'un attığı basket ile eşitliği yakaladı: 71-71. Fenerbahçe, Papagiannis'in üst üste attığı iki basket ile bitime 1.11 kala farkı 6'ya çıkardı: 79-74. Kalan sürede de üstünlüğü rakibine vermeyen Fenerbahçe, mücadeleden 79-77'lik skorla galip ayrıldı.