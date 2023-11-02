Kayserispor uzatlamalarda turladı! Kayserispor - Iğdır FK | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Mondihome Kayserispor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşılaştı.

Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti.

UZATMALARDA KAYSERİSPOR TURLADI

İlk uzatma devresinde Kayserispor golü buldu. 97. dakikada Boa Morte, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. 100. dakikada Boa Morte kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Uzatmaların ikinci devresinde ev sahibi ekip, farkı üçe çıkardı. 107. dakikada Bahoken skoru 3-0'a getirdi.

120. dakikada Cardoso skoru tayin etti ve Kayserispor, maçı 4-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.