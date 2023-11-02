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Kayserispor uzatlamalarda turladı! Kayserispor - Iğdır FK | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyean 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Kayserispor 3.tur maçında Iğdır FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi uzatmalarda kazanan Kayerispor bir üst tura adını yazdırdı.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 13:03 Güncelleme 02 Kasım 2023, 23:03
Kayserispor uzatlamalarda turladı! Kayserispor - Iğdır FK | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Mondihome Kayserispor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşılaştı.

Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti.

GOL | Kayserispor 1-0 Iğdır FK

UZATMALARDA KAYSERİSPOR TURLADI
İlk uzatma devresinde Kayserispor golü buldu. 97. dakikada Boa Morte, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. 100. dakikada Boa Morte kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

GOL | Kayserispor 2-0 Iğdır FK

Uzatmaların ikinci devresinde ev sahibi ekip, farkı üçe çıkardı. 107. dakikada Bahoken skoru 3-0'a getirdi.

GOL | Kayserispor 3-0 Iğdır FK

120. dakikada Cardoso skoru tayin etti ve Kayserispor, maçı 4-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

GOL | Kayserispor 4-0 Iğdır FK
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