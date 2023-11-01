Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor, Karaman FK’yı devirip turladı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan maçta Boluspor ile Karaman FK ile karşı karşıya geldi.

11. dakikada Tolunay Artuç'un golüyle öne geçen Boluspor, 25'te Batuhan İşçiler'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

GOL | Boluspor 2-0 Karaman FK



Kalan dakikalarda gol olmayınca Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.