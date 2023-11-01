PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor, Karaman FK'yı devirip turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçında Boluspor ile Karaman FK kozlarını paylaştı. Boluspor, rakibini 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 18:39 Güncelleme 01 Kasım 2023, 18:40
Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor, Karaman FK’yı devirip turladı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan maçta Boluspor ile Karaman FK ile karşı karşıya geldi.

GOL | Boluspor 1-0 Karaman FK

11. dakikada Tolunay Artuç'un golüyle öne geçen Boluspor, 25'te Batuhan İşçiler'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

GOL | Boluspor 2-0 Karaman FK

Kalan dakikalarda gol olmayınca Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail dördüncü cepheye yayılıyor: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan sınırının ardından yeni hedef belli
BM ile silah üreticileri arasında karı-koca ilişkisi! İşte Gazze’deki soykırıma göz yumulmasının sebebi...
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi için Astana’ya gidecek
SON DAKİKA