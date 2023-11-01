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ZTK'da sürpriz sonuç! TFF 3. Lig ekibi Kepezspor, Süper Lig temsilcisi İstanbulspor'un bileğini büktü

TFF 3. Lig ekibi Kepezspor, normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada Süper Lig temsilcisi İstanbulspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 18:44 Güncelleme 01 Kasım 2023, 18:44
ZTK’da sürpriz sonuç! TFF 3. Lig ekibi Kepezspor, Süper Lig temsilcisi İstanbulspor’un bileğini büktü

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında İstanbulspor, Kepezspor ile Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

GOL | İstanbulspor 1-0 Kepez Spor Futbol A.Ş.

Kepezspor, normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakayı uzatmalarda bulduğu gollerle 3-2 kazanmayı başardı ve adını bir üst tura yazdırdı.

GOL | İstanbulspor 1-1 Kepez Spor Futbol A.Ş.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 45+1. dakikada Yılmaz Basravi ie 100. ve 116. dakikada Ozan Can Dursun kaydetti.

GOL | İstanbulspor 1-2 Kepezspor

İstanbulspor'un golleri ise 38. dakikada Djakaridja Traore ve 118. dakikada Mendy Mamadou'dan geldi.

GOL | İstanbulspor 1-3 Kepezspor

83. dakikada Bartu Kırtaş'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10. kişi tamamlayan İstanbul temsilcisi, 59. dakikada ise bir penaltı atışından yararlanamadı.

GOL | İstanbulspor 2-3 Kepez Spor Futbol A.Ş.

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