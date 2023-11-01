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Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü bir üst tura yükseldi

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında MKE Ankaragücü evinde Malatya Arguvan'ı Morutan ve Macheda'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Başkent temsilcisi böylelikle bir üst tura yükseldi.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 18:38 Güncelleme 01 Kasım 2023, 18:38
Ziraat Türkiye Kupası’nda MKE Ankaragücü bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında MKE Ankaragücü ile Malatya Arguvan karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.



Ev sahibi Ankaragücü, ikinci yarıda golü bulan taraf oldu. 64. dakikada Morutan, sarı-lacivertlileri öne geçirdi. 77. dakikada Macheda farkı ikiye çıkardı.

GOL | Ankaragücü 1-0 Malatya Arguvan



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ankaragücü mücadeleyi 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

GOL | Ankaragücü 2-0 Malatya Arguvan

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