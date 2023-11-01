Ziraat Türkiye Kupası’nda MKE Ankaragücü bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında MKE Ankaragücü ile Malatya Arguvan karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında MKE Ankaragücü ile Malatya Arguvan karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Ev sahibi Ankaragücü, ikinci yarıda golü bulan taraf oldu. 64. dakikada Morutan, sarı-lacivertlileri öne geçirdi. 77. dakikada Macheda farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ankaragücü mücadeleyi 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.