Pierce’tan NBA yıldızlarına eleştiri!

Eski NBA süperstarı Paul Pierce, günümüz NBA oyuncularının sakatlıklardan kurtulmasının kendi dönemine kıyasla artık daha uzun sürdüğünü belirtti.Piece, eski takım arkadaşı Kevin Garnett ile "Ticket and The Truth" isimli podcast'in son bölümünde New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın sakatlık geçmişini tartışırken, şu yorumu yaptı:Garnett, günümüz oyuncularının sahaya dönmelerinin daha uzun sürmesinin nedeninin doktorlar olduğunu öne sürdü:Sonrasında kalbinde üfürüm olduğunu itiraf eden Garnett, doktorların uyarılarını dinlemiş olsaydı bu durumu atlatamayabileceğini şu şekilde sözlerine ekledi:Garnett, 2016'da emekli olmadan önce NBA'de 21 sezon oynarken, Pierce'ın kariyeri ise 19 sezon sürmüştü.