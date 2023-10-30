Ahmet Nur Çebi’den başkanlık seçimi kararı!

EMRE KOCADAĞ ADAY OLACAK

Siyah beyazlı takımda, mevcut Asbaşkan Emre Kocadağ'ın adaylık çalışmalarının olduğu ve kısa süre içinde yapacağı basın toplantısıyla aday olduğunu açıklacağı belirtildi.

İKİ ADAYLI KONGRE

Beşiktaş'ta daha önce Hasan Arat başkanlık seçimine aday olduğunu açıklamıştı. Şu an için iki adaylı bir kongrenin olacağı öngörülüyor.

KOCADAĞ'IN ADAYLIK AÇIKLAMASI

"Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna Emre Kocadağ, "Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışan, şampiyonluğu iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız." ifadelerini kullandı.