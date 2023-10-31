Fenerbahçe Avrupa devlerini solladı

Fenerbahçe'nin başarısı Avrupa çapında. Sarı lacivertliler bu sezon İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'nın güçlü takımlarını kıskandıracak bir performans sergiliyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri Bayern Münih hariç, beş büyük ligde mücadele eden ekiplerin hepsinden daha fazla gol attı.

Bavyera kulübü 34 golle bu kategorinin zirvesinde yer alırken Fenerbahçe 29 golle ikinci sırada bulunuyor.

Temsilcimizi Bundesliga'dan Bayern Leverkusen ve Stuttgart 27'şer golle takip ediyor.

İngiltere'de 26'şar gol atan Aston Villa ve Newcastle United Premier Lig'in en skorer iki takımı olmayı başardı.

La Liga'da sezonun flaş ekibi Girona'yla birlikte Atletico Madrid 25'er kez rakip fileleri havalandırdı. Serie A'nın lideri İnter de bu sezon gol sayısında 25'e ulaştı.

Paris Saint Germain ve Monaco ise 23'er golle Fransa Lig 1'in en üretken iki takımı oldu. Avrupa futbolunun iddialı kulüpleri Real Madrid, Barcelona, Arsenal ve Liverpool bu sezon 23'er gol atabildi.

Şampiyonlar Ligi Kupası'nın son kazananı Manchester City de kaydettiği 22 golle Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı.