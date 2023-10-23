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Prens Nawaf'tan Jorge Jesus ve Talisca açıklaması!

Al Hilal Kulübü Onursal Üyesi Prens Nawaf, teknik direktör Jorge Jesus'a güvenoyu verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 16:16 Güncelleme 23 Ekim 2023, 16:16
Prens Nawaf’tan Jorge Jesus ve Talisca açıklaması!
Al-Hilal Kulübü'nün onursal üyesi Prens Nawaf bin Muhammed, Suudi Arabistan futbolunun gündemi ve kulübün şu andaki teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili konuştu.

Prens Nawaf, "Jorge Jesus ile 2019'da yolları ayırmak felaket bir karardı. Neden görevden alındığını o dönem hiçbirimiz anlayamadık. Şimdi Jesus hakkında yapıaln eleştirilerin hiçbirine katılmıyorum. Jesus o dönem başarılıydı ve yolların ayrılması Al Hilal kültürüne aykırıydı." dedi.

"ASLINDA TALISCA'YI BİZ ALIYORDUK"

Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca ile ilgili gelen soruya Prens Nawaf, "Aslında Anderson Talisca'nın transferi için her türlü anlaşmayı yapmıştık ama o dönem Al Nassr araya girdi ve bizim anlaşmamızı bozarak transferi gerçekleştirdi." cevabını verdi.

"NEYMAR'IN KAPTAN OLMAMASI NORMAL"

Al-Hilal'in kaptanlık pazubandının Neymar'da olmamasıyla ilgili gelen soruya ise Prens Nawaf, "Bir takımın kaptanı, o takımın en yaşlı oyuncusu olur. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun olması normal. Al Hilal'de olsa bizim kaptanımız olurdu. Ancak, Neymar takımımızın en yaşlı oyuncusu değil. Bu nedenle kaptan olmamasını normal karşılamak gerek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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