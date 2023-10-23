Kamil Grabara Wolfsburg’a transfer oldu!

Galatasaray'ın Kopenhag maçı öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamalar sebebiyle tepki toplayan Danimarka ekibinin kalecisi Kamil Grabara'nın yeni adresi belli oldu.Polonyalı kalecinin Kopenhag'da sergilediği performans, büyük kulüplerin ilgisini topladı.Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg, tecrübeli kaleci ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Kamil Grabara, gelecek sezondan itibaren Wolfsburg forması giyecek.Wolfsburg, bu transfer için Kopenhag'a 13 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.Kamil Grabara, bu sezon Kopenhag takımı ile 19 maça çıktı. Polonyalı futbolcu söz konusu maçlarda kalesinde 25 gol gördü. 24 yaşındaki eldiven 1740 dakikada sahada kaldı.