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Panathinaikos'lu Juankar hastaneye kaldırıldı

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, tatil edilen Olympiakos maçı sırasında havai fişek isabet eden futbolcusu Juankar'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 15:59 Güncelleme 23 Ekim 2023, 15:59
Panathinaikos’lu Juankar hastaneye kaldırıldı

Yunanistan Ligi'nin 8. haftasında Olympiakos'un Panathinaikos'u konuk ettiği dün oynanan karşılaşma, tribünlerden atılan havai fişeğin, ısınmak amacıyla yedek kulübesinden çıkan Panathinaikoslu İspanyol oyuncu Juankar'a isabet etmesinin ardından 50. dakikada tatil edildi.

Panathinaikos'un sosyal paylaşım sitelerinden yapılan açıklamada, Juankar'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Panathinaikos, 1-1 eşitlikle devam ederken tatil edilen müsabakanın sonucunun belirlenmesi için "mahkemeye başvuracaklarını" da ifade etti.

İki takım arasında oynanan Atina derbilerinde, daha önce de birçok olay yaşanmıştı. Taraftar ile emniyet güçleri arasında tribünde yaşanan çatışmalar nedeniyle 2019 yılındaki maç, yine tatil edilmişti.


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