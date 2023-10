Giovanni Guidetti'den ayrılık açıklaması: "Benim kararım değildi"

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, A Milli Takım'dan ayrılık süreciyle ilgili, "Ayrıldığım için üzgünüm diyemem. Çünkü ben başıma gelen olaylar konusunda üzülen bir insan değilim. Bazen sinirli biri olabiliyorum ancak üzgün olmuyorum." dedi.Guidetti, 2017-2022 yıllarında görev yaptığı A Milli Takım'dan ayrılık süreciyle ilgili, "Bu, benim kararım değildi. Hatta Melissa Vargas aramıza katılacağı için heyecanlanıyordum. A Milli Takım'da çok güzel 6 yıl geçirdim. Her anımdan çok mutlu oldum. Milli takımı, dünya sıralamasında gerilerden ilk 3'e çıkardık. Oynadığımız hemen hemen her turnuvada madalya kazandık." ifadelerini kullandı.Görevinden kendi isteğiyle ayrılmadığına vurgu yapan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Ayrıldığım için üzgünüm diyemem. Çünkü ben başıma gelen olaylar konusunda üzülen bir insan değilim. Kabul edip, devam ederim. Bazen sinirli biri olabiliyorum ancak üzgün olmuyorum. Milli takım ile kötü ayrılmadık. Türkiye'deki görevimden ayrıldıktan hemen sonra da Sırbistan'dan teklif aldım. Bir harika takımdan diğerine geçtiğim için de kendimi şanslı hissettim." diye konuştu.Giovanni Guidetti, 2023 FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götürüp, olimpiyat kotası alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu dile getirdi.Ay-yıldızlı takımın kazandığı şampiyonluklara çok sevindiğini aktaran İtalyan başantrenör, sözlerine şöyle devam etti."Çok mutluyum, çok gurur duydum. Bu yolculuğun bir kısmında benim de emeğim var. Dürüst olmak gerekirse milli takımın bunu başarmasını bekliyordum. Biz milli takımdayken Melissa Vargas olmadan Avrupa şampiyonalarında ikinci ya da üçüncü olduk. Vargas gibi oyunu değiştirebilecek ve 40 sayı atacak kapasitede bir oyuncu sisteme eklendiğinde böyle şampiyonlukların gelmesini açıkçası tahmin ediyordum."Guidetti, "Sizin döneminizde Vargas olsaydı, milli takımdaki göreviniz hala devam ediyor muydu?" şeklindeki soruya, "Bunu kimse bilemez ama Vargas'ı nereye koyarsanız koyun başarılı olacağını biliyordum." şeklinde konuştu.İtalyan çalıştırıcı, başantrenörlük yaptığı dönemde A Milli Takım'a çağırmadığı Gizem Örge hakkındaki soruyu da yanıtladı.Milli liberonun 2023 FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği başarılı performansının hatırlatılması üzerine İtalyan çalıştırıcı, "Gizem Örge ile oldukça güzel hatıralarım var. Kübra (Akman) ile birlikte Bursa'dan VakıfBank'a ilk geldiğinde çok küçük bir çocuktu. Kendisini çok geliştirdi ve VakıfBank'a çok şey kattı. Onunla çok önemli kupalar kazandık. Gizem'i hala çok seviyorum. Çok iyi bir libero. Ancak Türkiye'de onun kadar iyi başka liberolar da var. Simge Aköz ve Ayça Aykaç gibi. Simge, milli takım için inanılmaz işler yapıyor. Ayça da VakıfBank'ta tüm şampiyonlukları yaşadı." şeklinde görüş belirtti.Giovanni Guidetti, son 15 yılda Türk voleybolunun büyük bir ilerleme sağladığını dile getirdi.Kendisi ve yaptıkları hakkında konuşmayı sevmediğini anlatan İtalyan başantrenör, şunları kaydetti:"Benim hakkımda konuşan çok fazla insan var. 15 yıl önce VakıfBank'a geldiğimde beni salonumuza götürdüler. Çok güzel bir okul salonu gördüm. Nerede antrenman yapacağımızı sordum. 'Burası senin salonun.' dediler. Öylece kaldım. O salonda köşe oyuncularının atak yapabilmesi için gerekli boşluk bile yoktu. O salondan çıktık ve şimdi neredeyiz? O salonda çalışırken, çok büyük bir adım attık. Türk voleybol tarihinin en büyük kupasını ilk biz getirdik. Ardından diğer takımlar da güzel adımlar attı. Milli takım da güzel adımları doğru bir şekilde takip ederek gelişti. Türk voleybolunda 15 yıl öncesi ile bugünü kıyaslarsak, bambaşka dünyalar söz konusu. 15 sene önce Türkiye'ye ilk geldiğimde, bir yerlere gittiğimde içeriye girmeme dahi izin vermedikleri anlar oluyordu. Şu an ise sokakta yürürken bile insanlar benimle ilişki kuruyor, bana çok büyük ilgi gösteriyorlar. Bu bile 15 yıldaki gelişimi bizlere çok daha rahat anlatabilir."Türk voleybolunun gelişiminde oyuncuların rolünün çok büyük olduğunu vurgulayan Guidetti, "Kendimi çok az şey yapmış biri olarak nitelendiriyorum. Asıl kahramanlar oyuncular. Gözde (Kırdar) hayatımda gördüğüm en büyük kaptan. Türk voleybolcuları için en büyük örnek. Bu jenerasyon Gözde gibi oyunculardan çok fazla şeyler öğrendi." değerlendirmesinde bulundu.Guidetti, Türkiye'de gerekli değeri gördüğünü düşünüp düşünmediğine yönelik soruyu şöyle yanıtladı:"İlgi ya da değer, benim arayış içinde olduğum bir şey değil. Her şeyi tutkuyla yapıyorum. Eşim ve kızım ile restorana yemeğe gittik. Yan masadan bir hanımefendi masamıza gelip bana teşekkür etti. Bu, çok hoş bir şey. Normal bir yemekte birisinin gelip size Türk voleybolu için yaptıklarınızdan dolayı teşekkür etmesi onur verici bir şey. Gördüğüm ilgiden elbette mutluyum. İstanbul'un dışına da çıkıyorum. 'Yarının Sultanları' projesi kapsamında dezavantajlı bölgeleri ziyaret ediyorum. Onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Onlar bana daha çok şey öğretiyor. Onlara buradan bir şeyler götürüyorum ama daha fazlasıyla dönüyorum."A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten Guidetti, "Göreve başlamadan ben ona Türk Milli Takımı hakkında, o da bana Sırbistan için bazı önerilerde bulundu. Bazı zamanlar konuşup, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Çok iyi işlere imza atıyor. Başarılı olduğu için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.İtalyan başantrenör, VakıfBank olarak bu sezon iddialı bir kadro oluşturduklarını anlatarak, "Takımımı seviyorum. Kurduğumuz kadrodan oldukça memnunum. Kadromuz birbirini tamamlayabilecek parçalardan oluşuyor. Belki hiçbir oyuncumuz bir maçta çıkıp 40 sayı alamayacak ama her birinden 10-15 sayılık katkılar bekleyeceğiz. Bu sezon daha farklı bir voleybol oynayacağız. Voleybolda başarıya giden tek bir yol yoktur ve bu sezon farklı yollardan başarıya ulaşmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.Sarı-siyahlı takımla yeni başarılar kazanmak istediğini aktaran Guidetti, "VakıfBank'ta felsefemizi anlatan, 'En iyi manzarayı seyretmek için dağın zirvesine çıkmak' diye bir sözümüz var. Bu yolculuk her zaman için anlamlıdır. Güzel olan yolculuktur. Elbette kazanmak çok güzel. Kazanmak bağımlılık yaratır ve her zaman kazanmak istersiniz. Kazandıkça daha fazlasını yapmak için motive olursunuz." diye konuştu.Giovanni Guidetti, dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Paola Egonu'nun VakıfBank kariyerinin sadece bir sezon sürmesine değindi.Voleybolda bazı şeyleri anlayamayabileceğiniz dönemler olabildiğine dikkati çeken Guidetti, "Transfer zamanlaması da bunlardan biri. Karşılıklı olarak erken bir zamanda karar vermemiz gerekiyordu. Egonu burada her şeyini verdi. Ayrılık kararını aldıktan sonra da elinden geleni yaptı. O bizi sevdi, biz de onu sevdik. Harika bir finalle (CEV Şampiyonlar Ligi) bize veda etti. Hala onunla görüşüyoruz. Egonu'ya kucak açmaya her zaman hazırız." diyerek sözlerini tamamladı.