TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi’den Letonya zaferi sonrası önemli açıklamalar: Tüm Türkiye’ye armağan olsun

Letonya'yı yenerek Euro 2024 vizesi alan A Milli Takım'da büyük bir coşku hakimdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalar yaptı. TFF Başkanı, "Çok mutluyuz. Hırvatistan maçı öncesi bir haftada iki Avrupa Şampiyonası garantileyebiliriz demiştik.

Hem 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleme hakkını hem de EURO 2024'e giymeyi garantiledik. 2024 yılında artık hedef orada başarılı olmak. Gruplardan çıkmak ve üst turlara yükselmek. Hep söyledik; Gündelik başarılar istemiyoruz. Kalıcı başarılar istiyoruz. Bunun için de çok çalışmalıyız... Rehavete kapılmamamız lazım" şeklinde konuştu. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Vincenzo Montella'yı bütün hafta boyunca uyardık. 'Aman denizi geçip, derede boğulmayalım' dedik. Sağ olsunlar galip gelmeyi başardık. Tüm Türkiye'ye armağan olsun" diyerek sözlerini tamamladı.