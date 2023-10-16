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TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi'den Letonya zaferi sonrası önemli açıklamalar: Tüm Türkiye’ye armağan olsun

Letonya'yı yenerek Euro 2024 vizesi alan A Milli Takım'da büyük bir coşku hakimdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalar yaptı. Büyükekşi, “Montella’yı bütün hafta boyunca uyardık. ‘Aman denizi geçip, derede boğulmayalım’ dedik. Tüm Türkiye’ye armağan olsun” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ekim 2023 Güncelleme 16 Ekim 2023, 07:00
TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi’den Letonya zaferi sonrası önemli açıklamalar: Tüm Türkiye’ye armağan olsun

Letonya'yı yenerek Euro 2024 vizesi alan A Milli Takım'da büyük bir coşku hakimdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalar yaptı. TFF Başkanı, "Çok mutluyuz. Hırvatistan maçı öncesi bir haftada iki Avrupa Şampiyonası garantileyebiliriz demiştik.

Hem 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleme hakkını hem de EURO 2024'e giymeyi garantiledik. 2024 yılında artık hedef orada başarılı olmak. Gruplardan çıkmak ve üst turlara yükselmek.

Hep söyledik; Gündelik başarılar istemiyoruz. Kalıcı başarılar istiyoruz. Bunun için de çok çalışmalıyız... Rehavete kapılmamamız lazım" şeklinde konuştu. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Vincenzo Montella'yı bütün hafta boyunca uyardık. 'Aman denizi geçip, derede boğulmayalım' dedik. Sağ olsunlar galip gelmeyi başardık. Tüm Türkiye'ye armağan olsun" diyerek sözlerini tamamladı.



YİNE SES GETİRECEĞİZ
Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Letonya galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı. Vincenzo Montella'nın futbolculara güven aşıladığını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Hocamız bizlerin iyi futbolcu olduğunu hatırlattı. Açıkçası biz de kendimize inanıyorduk ama sahada öz güveni kaybetmiştik. Almanya'ya gidiyoruz. Mutluyuz. Avrupa Şampiyonası'nda da ses getireceğiz" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Letonya zaferi sonrası coşkuluydu.

ALNINIZDAN ÖPÜYORUM
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Letonya zaferi sonrasında A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Bak, "Tebrikler 'Bizim Çocuklar. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gösterdiğiniz mücadeleyle Almanya'da düzenlenecek finallere katılma başarınız için her birinizi alınlarınızdan öpüyorum. Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da düzenlenecek olması hasebiyle gurbetçi vatandaşlarımızın itici gücüyle kendi evimizde oynar gibi bir atmosfer sağlayacağına inanıyorum" dedi.

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