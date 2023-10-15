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Milli Takım tarihinde ilk!

Letonya'yı 4-0 yenerek Euro 2024'e gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımı tarihinde bir ilki başardı. Ay yıldızlılar, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 23:53 Güncelleme 16 Ekim 2023, 00:47
Milli Takım tarihinde ilk!

Euro 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 deviren A Milli Takım maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ay yıldızlılar, Konya'da oynanan maçta Letonya'yı 4-0 yendi. Milli Takım'ın gollerini Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun (2) kaydetti. Kırmızı beyazlılar, Euro 2024'e katılmayı garantiledi.

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Euro 2016 ve Euro 2020'de yer alan A Milli Futbol Takımı, Euro 2024'e gitmeyi garantileyerek tarihinde ilk kez üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Milliler tarihinde ilk kez 1996 yılında Avrupa Şampiyonası finallerine katılmıştı. 2000 yılında da gruplara kalma başarısı gösteren ay yıldızlılar, 8 sene sonra 2008'de turnuvayı 3. tamamlamıştı.

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2012 yılında play-off'larda turnuvaya veda eden Türk Milli Takımı, 2016 ve 2020'de grup aşamasında turnuvaya veda etmişti. Daha önce 2 kez üst üste Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başaran milli takım ilk kez üst üste 3. kez şampiyonaya katılma şansı elde etti.


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