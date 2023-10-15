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Guardiola'nın gözdesi adım adım Fenerbahçe'ye! Ocak ayında...

Bu sezon çıktığı 16 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, adını tüm dünyaya duyurmuş durumda. Sarı lacivertlilerin bu performansının ardından yıldız futbolcularına gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, sezon sonu ipi göğüslemeden ara transferde hiçbir oyuncusunu bırakmak istemiyor. Bunun yanında Kartal, ocak ayı takviyesi için gözünü Guardiola'nın gözdesine dikti. İşte A Spor'un haberine göre o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 15:15 Güncelleme 15 Ekim 2023, 15:15
Guardiola’nın gözdesi adım adım Fenerbahçe’ye! Ocak ayında... 1

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Guardiola’nın gözdesi adım adım Fenerbahçe’ye! Ocak ayında... 2

Başkan Ali Koç ve kurmayları ocak ayında yapılacak takviyeler için görüşmelerini hızlandırdı.

Guardiola’nın gözdesi adım adım Fenerbahçe’ye! Ocak ayında... 3

Milli arada birçok isimle temasa geçen sarı lacivertliler, listesindeki adaylar netleştirdi.

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