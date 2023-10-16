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Konya'da Letonya'yı yıktık EURO 2024 vizesini aldık! Başkan Recep Tayyip Erdoğandan millilerimize tebrik mesajı

Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu ile Letonya’yı dağıttık. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir zafere imza attık.Farklı kazandığımız Letonya galibiyeti sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millilerimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ekim 2023 Güncelleme 16 Ekim 2023, 09:19
Konya’da Letonya’yı yıktık EURO 2024 vizesini aldık! Başkan Recep Tayyip Erdoğandan millilerimize tebrik mesajı

Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya biletini kaptı. 21. dakikada Yunus Akgün'ün ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornere iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu üst direkten döndü. 44'te bir kez daha gole çok yaklaştık. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Ozols gole izin vermedi.

Türkiye 4 - 0 Letonya | Euro 2024 bileti artık cepte!

PEŞ PEŞE GOLLER BULDUK
58'de Yunus Akgün topa çok sert vurdu ve ağlarla buluşturdu: 1-0... 62. dakikada ise yürekler ağızlara geldi. Letonya kullandığı köşe vuruşunda gole çok yaklaştı ancak Salih Özcan topu çizgiden çıkardı. 77'de Savalnieks'in kafa vuruşu üst direğe çarptı ardından İsmail topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı. 83'te Samet Akaydın'ın ortasında Cenk Tosun topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0... 87'de Yusuf Sarı'nın pasında Kerem Aktürkoğlu farkı 3'e çıkartan golü attı. 90+2'de İsmail Yüksek'in asistinde Cenk Tosun bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 4-0.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Farklı kazandığımız Letonya galibiyeti sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik!

Erdoğan mesajında, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millilerimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella, Türkiye Milli Takımı ile ikinci sınavından da başarıyla geçti. İtalyan hoca ile milliler 2'de 2 yaptı.

9 MİLYON EURO'YU KASASINA KOYDU
İlk olarak 1996'da katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2000 ve 2008 yıllarında da yer alan Milli Takım, 2016 ve 2020'den sonra 2024'te de şampiyona bileti aldı ve art arda 3 turnuvaya katılmayı başardı. 2024 Avrupa Şampiyonası'na bileti alan Türkiye katılım payı olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk dev geliri kasasına koydu.

Almanya'da düzenlenecek Euro 2024'te ise, grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro gelir getirecek. Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak.

A Milli takım futbolcularından horon şov!

KONYA'DA TAM DESTEK
Letonya maçına futbolseverler yoğun bir şekilde ilgi gösterdi. Maç öncesi tribünlerde paylaşılan görseller ve şov dikkati çekti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maç öncesinde güney tribününde, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" pankartı açıldı. Öte yandan tamamına yakını dolan tribünlerden yapılan, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratları da stadyumu inletti.

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