Konya’da Letonya’yı yıktık EURO 2024 vizesini aldık! Başkan Recep Tayyip Erdoğandan millilerimize tebrik mesajı

Vincenzo Montella, Türkiye Milli Takımı ile ikinci sınavından da başarıyla geçti. İtalyan hoca ile milliler 2'de 2 yaptı.

9 MİLYON EURO'YU KASASINA KOYDU İlk olarak 1996'da katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2000 ve 2008 yıllarında da yer alan Milli Takım, 2016 ve 2020'den sonra 2024'te de şampiyona bileti aldı ve art arda 3 turnuvaya katılmayı başardı. 2024 Avrupa Şampiyonası'na bileti alan Türkiye katılım payı olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk dev geliri kasasına koydu.

Almanya'da düzenlenecek Euro 2024'te ise, grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro gelir getirecek. Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak.

KONYA'DA TAM DESTEK

Letonya maçına futbolseverler yoğun bir şekilde ilgi gösterdi. Maç öncesi tribünlerde paylaşılan görseller ve şov dikkati çekti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maç öncesinde güney tribününde, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" pankartı açıldı. Öte yandan tamamına yakını dolan tribünlerden yapılan, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratları da stadyumu inletti.