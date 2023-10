İngilizler pusuya yattı! Crystal Palace Fenerbahçe’ye ilgi mektubu yolladı

HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic milli takım kampında Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tadic, "Harika bir kulüp, taraftarlar da öyle. Her şey yolunda gidiyor. Tabii ki devamlılık ve iyi durumda olmak her zaman önemli. Son maçınız ne kadar iyiyse, o kadar iyisinizdir. Kendinizi tekrar etmeniz önemli, her maç yeni bir kanıttır" ifadelerini kullandı.

FENER HATAY'A BİLENİYOR

Fenerbahçe, 22 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Hatayspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün de devam edecek.