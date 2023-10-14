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İngilizler pusuya yattı! Crystal Palace Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladı

Bu sezon performansıyla göz kamaştıran Osayi Samuel için Fenerbahçe’ye Crystal Palace’dan ilgi mektubu geldi. İngiliz kulübü ocak ayında resmi teklife hazırlanıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ekim 2023 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:43
İngilizler pusuya yattı! Crystal Palace Fenerbahçe’ye ilgi mektubu yolladı

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Bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Osayi Samuel, Avrupa kulüplerinin de dikkatini yavaş yavaş çekmeye başladı. Bir süredir Osayi Samuel'i yakından takip eden İngiliz kulübü Crystal Palace'ın Sarı-Lacivertli kulübe ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 2021 yılının ocak ayında İsgiltere'nin Queens Park Rangers takımından kadrosuna kattığı Osayi için 500 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Osayi'nin şimdiki piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ancak yine de Fenerbahçe'nin bu rakamın çok daha üstünde bir fiyata kapıyı açacağı tahmin ediliyor.

Yine gelen bilgilere göre Crystal Palace'ın sezon sonunu beklemeden ocak ayında teklifte bulunmasının bekleniyor. Ancak Fenerbahçe Yönetimi'nin buna sıcak bakma olasılığı oldukça düşük. Her durumda pazarlık yapılacaksa Fener yönetimi sezon sonunu beklemek istiyor. 25 yaşında ve 1.75 boyunda olan Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic milli takım kampında Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tadic, "Harika bir kulüp, taraftarlar da öyle. Her şey yolunda gidiyor. Tabii ki devamlılık ve iyi durumda olmak her zaman önemli. Son maçınız ne kadar iyiyse, o kadar iyisinizdir. Kendinizi tekrar etmeniz önemli, her maç yeni bir kanıttır" ifadelerini kullandı.

FENER HATAY'A BİLENİYOR
Fenerbahçe, 22 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Hatayspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün de devam edecek.

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