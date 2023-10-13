Modriç’i sahadan silen İsmail Yüksek için transfer teklifleri kapıda! Avrupa’nın devleri düğmeye bastı: Real Madrid...

TEK BAŞINA 3 YILDIZI SOLLADI

Tek başına Hırvatistan Milli Takımı'nın tamamından (7) daha fazla top kapan İsmail Yüksek (8), Modric-Brozovic-Kovacic üçlüsünün tamamından (13) daha fazla ikili mücadele kazandı (16).

LEVERKUSEN KAPIDA BEKLİYOR

İsmail Yüksek'i uzun süredir izleyen Xabi Alanso yönetimindeki Bayer Leverkusen'in dünkü maç sonrası resmî teklif hazırlığına giriştiği öğrenildi. Alman kulübünün devre arasında İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı bildirildi. Bu sezon Bundesliga'da harika bir performans gösteren Leverkusen'in devre arasında Fenerbahçe ile görüşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Futbolculuk döneminde çok iyi bir orta alan oyuncusu olan Xabi Alonso'nun İsmail'e özel bir hayranlık duyduğu da gelen bilgiler arasında.