Modriç’i sahadan silen İsmail Yüksek için transfer teklifleri kapıda! Avrupa’nın devleri düğmeye bastı: Real Madrid...

Geçen sezon Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle A takım kadrosuna dahil edilen İsmail Yüksek, İsmail Kartal'la adeta uçuşa geçti. Bu sezon Sarı-Lacivertli takımda 14 maça çıkan, 1 gol ve 1 asist yapan İsmail, milli takımda da formayı kaptı.
Geçen sezon Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle A takım kadrosuna dahil edilen İsmail Yüksek, İsmail Kartal'la adeta uçuşa geçti. Bu sezon Sarı-Lacivertli takımda 14 maça çıkan, 1 gol ve 1 asist yapan İsmail, milli takımda da formayı kaptı.
HIRVATİSTAN ÖNÜNDE COŞTU
Türkiye'nin Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yendiği maça 11'de başlayan İsmail, gecenin kahramanıydı.
24 yaşındaki orta saha Hırvatistan maçında dünya yıldızı rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu. 86 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, maçı 8 top kapmayla tamamladı ve EURO 2024 Elemeleri'nde bu sayıya ulaşan ilk futbolcu oldu.
Opta'nın istatistiklerine göre; İsmail Yüksek, EURO 2024 Elemeleri'nde bir maçta 15+ ikili mücadele (16), 10+ sahipsiz top kazanan (12) ilk futbolcu oldu.
TEK BAŞINA 3 YILDIZI SOLLADI
Tek başına Hırvatistan Milli Takımı'nın tamamından (7) daha fazla top kapan İsmail Yüksek (8), Modric-Brozovic-Kovacic üçlüsünün tamamından (13) daha fazla ikili mücadele kazandı (16).
LEVERKUSEN KAPIDA BEKLİYOR
İsmail Yüksek'i uzun süredir izleyen Xabi Alanso yönetimindeki Bayer Leverkusen'in dünkü maç sonrası resmî teklif hazırlığına giriştiği öğrenildi. Alman kulübünün devre arasında İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı bildirildi. Bu sezon Bundesliga'da harika bir performans gösteren Leverkusen'in devre arasında Fenerbahçe ile görüşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Futbolculuk döneminde çok iyi bir orta alan oyuncusu olan Xabi Alonso'nun İsmail'e özel bir hayranlık duyduğu da gelen bilgiler arasında.
SÖZLEŞMEDE YENİDEN İYİLEŞTİRME OLABİLİR
Bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe yönetimi de düğmeye bastı. Ocak ayında İsmail Yüksek ile yeni sözleşme imzalayan Sarı-Lacivertliler, genç futbolcunun yıllık ücretini büyük bir zamla 10 milyon TL seviyesine çıkarmıştı. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun sürekli artan performansı ve Avrupa kulüplerinin yoğun ilgisi sonrasında sözleşmede yeniden iyileştirme yapılması gündeme geldi.
REAL MADRID SCOUT'U HAYRAN KALDI
Maçı izleyenler arasında yer alan Real Madrid Şef Scoutu Juni Calafat, dönüş uçağında İsmail Yüksek hakkında paylaşım yaptı.
Instagram hesabından İsmail Yüksek'i öven Juni Calafat, "16 numara çok iyiydi!!" mesajını paylaştı.
Bu mesaj Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Real Madrid sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i renklerine bağlamıştı.