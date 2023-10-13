Liste açıklandı! Arda Güler finale kaldı

Milli futbolcu Arda Güler, Golden Boy ödülleri listesinde finale kalan 25 futbolcudan biri oldu.
ARDA GÜLER TEK TÜRK OLARAK LİSTEDE YER ALDI
5 "Wild Card"dan bir tanesini alan Arda Güler , Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu olarak da dikkat çekmişti.
Golden Boy ödülünde finale kalan 25 futbolcu şu şekilde;
"Jude Belingham, Jamal Musiala, Xavi Simons, Antonio Silva, Alejandro Balde, Florian Wirtz, Benjamin Sesko, Giorgo Scalvini, Rasmus Hojlund, Levi Colwill, Johan Bakayoko, Milos Kerkez, Arthur Vermeeren, Evan Ferguson, Lucas Gourna-Douath, Warren Zaire-Emery, Ousmane Diomande, Arnau Martinez, Mathys Tel, Andy Diouf, Arda Güler, Bilal El Khannouss, Martin Baturina, Joao Neves, Lamine Yamal"