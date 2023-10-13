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Liste açıklandı! Arda Güler finale kaldı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi. İşte Arda Güler ile birlikte Golden Boy'a aday gösterilen diğer isimler...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:03 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:04
Liste açıklandı! Arda Güler finale kaldı

Milli futbolcu Arda Güler, Golden Boy ödülleri listesinde finale kalan 25 futbolcudan biri oldu.

ARDA GÜLER TEK TÜRK OLARAK LİSTEDE YER ALDI
5 "Wild Card"dan bir tanesini alan Arda Güler , Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu olarak da dikkat çekmişti.

Golden Boy ödülünde finale kalan 25 futbolcu şu şekilde;

"Jude Belingham, Jamal Musiala, Xavi Simons, Antonio Silva, Alejandro Balde, Florian Wirtz, Benjamin Sesko, Giorgo Scalvini, Rasmus Hojlund, Levi Colwill, Johan Bakayoko, Milos Kerkez, Arthur Vermeeren, Evan Ferguson, Lucas Gourna-Douath, Warren Zaire-Emery, Ousmane Diomande, Arnau Martinez, Mathys Tel, Andy Diouf, Arda Güler, Bilal El Khannouss, Martin Baturina, Joao Neves, Lamine Yamal"

ARDA GÜLER, ANTRENMANLARA BAŞLADI
Real Madrid'e transfer olduktan sakatlık yaşayan Arda Güler, iyileştikten sonra çıktığı antrenmanda tekrar sakatlanmıştı.

Tedavi sürecini tamamlayan 18 yaşındaki futbolcu, yeniden takımla antrenmanlara başladı.

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