Liste açıklandı! Arda Güler finale kaldı

Milli futbolcu Arda Güler, Golden Boy ödülleri listesinde finale kalan 25 futbolcudan biri oldu.

ARDA GÜLER TEK TÜRK OLARAK LİSTEDE YER ALDI

5 "Wild Card"dan bir tanesini alan Arda Güler , Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu olarak da dikkat çekmişti.