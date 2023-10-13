Spor yazarları Hırvatistan - Türkiye maçını değerlendirdi! Milli yıldız ve Montella'ya övgü dolu sözler

ZEKİ UZUNDURUKAN - 100. YILIMIZDA BİZİM ÇOCUKLAR!
Montella yönetiminde A Milli Takımımız'ın ortaya koyacağı performansı hepimiz merak ediyorduk. Millilerimiz karşılaşmaya öyle tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı ki... Gol pozisyonlarına art arda girerken, Dominik Livakovic, kalesinde panter kesiliyordu.
İlk 15 dakikada Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu ile 3 net pozisyon yakaladık. Livakovic kalesinde devleşirken, ay-yıldızlılarımızın dur durak bilmeyen baskısı 30'da golümüzü getirdi.
Salih Özcan'ın derinlemesine pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden jeneriklik bir aşırtma ile topu ağlarla buluşturdu. Tek kaleye çevirdiğimiz maçta Hırvatistan'a top göstermeyerek bu golü attık. Luka Modric önderliğindeki Hırvatistan karşısında öyle bir maç çıkardık ki, Uğurcan Çakır bile en rahat maçlarından birini oynadı.