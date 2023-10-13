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Spor yazarları Hırvatistan - Türkiye maçını değerlendirdi! Milli yıldız ve Montella'ya övgü dolu sözler

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan'ı 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları bu galibiyeti dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. Karşılaşmada İsmail Yüksek'in performansı dikkat çeken usta isimler İtalyan teknik direktör Montella'ya övgüler yağdırdı.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:33 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:33
Spor yazarları Hırvatistan - Türkiye maçını değerlendirdi! Milli yıldız ve Montella’ya övgü dolu sözler 1

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Montella yönetiminde A Milli Takımımız'ın ortaya koyacağı performansı hepimiz merak ediyorduk. Millilerimiz karşılaşmaya öyle tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı ki... Gol pozisyonlarına art arda girerken, Dominik Livakovic, kalesinde panter kesiliyordu.

Spor yazarları Hırvatistan - Türkiye maçını değerlendirdi! Milli yıldız ve Montella’ya övgü dolu sözler 2

İlk 15 dakikada Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu ile 3 net pozisyon yakaladık. Livakovic kalesinde devleşirken, ay-yıldızlılarımızın dur durak bilmeyen baskısı 30'da golümüzü getirdi.

Spor yazarları Hırvatistan - Türkiye maçını değerlendirdi! Milli yıldız ve Montella’ya övgü dolu sözler 3

Salih Özcan'ın derinlemesine pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden jeneriklik bir aşırtma ile topu ağlarla buluşturdu. Tek kaleye çevirdiğimiz maçta Hırvatistan'a top göstermeyerek bu golü attık. Luka Modric önderliğindeki Hırvatistan karşısında öyle bir maç çıkardık ki, Uğurcan Çakır bile en rahat maçlarından birini oynadı.

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