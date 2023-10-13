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İngilizler peşinde! Bright Osayi Samuel için harekete geçtiler

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yıldızlarından Bright Osayi Samuel, birçok kulübün radarına girmiş durumda. Avrupa kulüplerinin radarına giren Bright Osayi Samuel için İngiliz ekibinden ilgi mektubu geldiği öğrenildi.

Emrah Karalinç Emrah Karalinç takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 14:03 Güncelleme 13 Ekim 2023, 14:11
İngilizler peşinde! Bright Osayi Samuel için harekete geçtiler

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de forma giyen futbolculara Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

FENERBAHÇE DOLUDİZGİN
Bu sezon iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, milli araya 8'de 8 yaparak ve 24 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.

OSAYI İÇİN İNGİLİZLER DEVREDE
Konferans Ligi'nde de 8'de 8 yapan Kanarya, Avrupa kulüplerinin cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekipte oynayan Bright Osayi Samuel, birçok kulübün radarına girmiş durumda.

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu, 28 Ocak 2021 yılında İngiliz ekibi Queens Park Rangers'tan transfer edilmişti.

PALACE'TAN İLGİ MEKTUBU
Osayi Samuel'e yakın ilgi duyan kulübün Crystal Palace olduğu ortaya çıktı. Bir süredir takip ettiği futbolcu için Palace ekibinin, Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi.

2022 yılında 9 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Osayi Samuel'e güncel verilere göre ise 7.5 milyon Euro değer biçiliyor.

FENERBAHÇE'NİN PLANI
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar kontratı bulunan futbolcu için gelen cazip teklifler değerlendirmeye alınacak.

Kanarya'ya 500 bin Euro karşılığında katılan Osayi Samuel, bu sezon Fenerbahçe'de 12 karşılaşmada 949 dakika şans buldu.

Süper Lig'de 5 maçta 1 gol atan futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde ise 7 karşılaşmada skor üretemedi.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
İngiliz ekibi Palace'ın Osayi Samuel'i kadrosuna katmak istemesinin nedenlerinden biri de futbolcunun çok yönlü bir oyuncu olması. Bilindiği üzere Osayi Samuel, sağ bek, sağ açık ve sol açık mevkilerinde oynayabiliyor.

OSAYI SAMUEL KARİYERİNDE KAÇ GOL ATTI?
Kariyerinde şu ana kadar toplam 306 maçta görev alan Osayi Samuel, 22 gol atarken 29 da asist üretti. 1.75 boyundaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı adına ise 4 maçta sahaya çıktı.


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