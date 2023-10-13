İngilizler peşinde! Bright Osayi Samuel için harekete geçtiler

2022 yılında 9 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Osayi Samuel'e güncel verilere göre ise 7.5 milyon Euro değer biçiliyor.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar kontratı bulunan futbolcu için gelen cazip teklifler değerlendirmeye alınacak.