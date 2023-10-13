İngilizler peşinde! Bright Osayi Samuel için harekete geçtiler

2022 yılında 9 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Osayi Samuel'e güncel verilere göre ise 7.5 milyon Euro değer biçiliyor.
FENERBAHÇE'NİN PLANI
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar kontratı bulunan futbolcu için gelen cazip teklifler değerlendirmeye alınacak.
Kanarya'ya 500 bin Euro karşılığında katılan Osayi Samuel, bu sezon Fenerbahçe'de 12 karşılaşmada 949 dakika şans buldu.
Süper Lig'de 5 maçta 1 gol atan futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde ise 7 karşılaşmada skor üretemedi.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
İngiliz ekibi Palace'ın Osayi Samuel'i kadrosuna katmak istemesinin nedenlerinden biri de futbolcunun çok yönlü bir oyuncu olması. Bilindiği üzere Osayi Samuel, sağ bek, sağ açık ve sol açık mevkilerinde oynayabiliyor.
OSAYI SAMUEL KARİYERİNDE KAÇ GOL ATTI?
Kariyerinde şu ana kadar toplam 306 maçta görev alan Osayi Samuel, 22 gol atarken 29 da asist üretti. 1.75 boyundaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı adına ise 4 maçta sahaya çıktı.