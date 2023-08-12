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Al Nassr- Al Hilal maçı sonrası Anderson Taslica'nın bayrakla sevinmesi sahayı karıştırdı! Futbolcular birbirine girdi

Arap Kulüpler Şampiyonası final müsabakasında Al Nassr, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Hilal ile karşılaştı. Al Nassr, Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi olurken, maç sonrası Anderson Talisca'nın Al Nassr bayrağını ortaya sahaya dikmek istemesi sahayı karıştırdı.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 23:11 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 23:11
Al Nassr- Al Hilal maçı sonrası Anderson Taslica’nın bayrakla sevinmesi sahayı karıştırdı! Futbolcular birbirine girdi

Arap Kulüpler Şampiyonası final müsabakasında Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al Nassr, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Hilal ile karşı karşıya geldi.


Gergin geçen maçta Jesus'un takımı Al Hilal, 51. dakikada Michael'ın golüyle finalde 1-0 öne geçti.



Mücadelenin 71. dakikasında Al Amri'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, 74. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle skoru eşitledi.

Müsabakanın 90 dakikalık normal süresi 1-1 eşitlikle son bulurken 90+8. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, takımı Al Nassr'a şampiyonluğu getirdi.



RONALDO VE JESUS TARTIŞTI
İki gol atarak devleştiği maçın 113. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Cristiano Ronaldo'nun Jorge Jesus'la yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Final maçında dakikalar 77'yi gösterirken Ronaldo ile Jorge Jesus'un saha kenarında tartışma yaşadığı görüldü.



MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI
Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın girişimi sonrası büyük kavga çıktı.



BAYRAK DİKMEK İSTEDİ
Kupa zaferi sonrası büyük coşku yaşayan Anderson Talisca, Al Nassr bayrağını orta sahaya dikmek istedi.



FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ
Talisca'nın bayrak dikmesine müsaade etmeyen Al Hilal oyuncularıyla Brezilyalı futbolcu arasında kavga çıktı. Diğer oyuncuların da olaya karışmasıyla kavga bir anda büyüdü.

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