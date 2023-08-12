Al Nassr- Al Hilal maçı sonrası Anderson Taslica’nın bayrakla sevinmesi sahayı karıştırdı! Futbolcular birbirine girdi





Mücadelenin 71. dakikasında Al Amri'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, 74. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle skoru eşitledi.

Müsabakanın 90 dakikalık normal süresi 1-1 eşitlikle son bulurken 90+8. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, takımı Al Nassr'a şampiyonluğu getirdi.