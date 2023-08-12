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Kasımpaşa’da protokol tribünü karıştı! Yumruklar havada uçuştu...

Süper Lig'de açılış haftasında oynanan Kasımpaşa Ankaragücü maçının son anlarında protokol tribününde yumrukların konuştuğu kavga çıktı. Yumrukların atıldığı kavga, araya girenler ile emniyet güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 22:30 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 22:47
Kasımpaşa’da protokol tribünü karıştı! Yumruklar havada uçuştu...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında yapılan müsabaka sonrası kavga çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, Ahmed Mortadha Ben Ouanes'in 90+3. dakikada kaydettiği golle 3-2 ev sahibi ekip lehine tamamlandı.

Hakemin bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde iki takımın temsilcileri arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Yumrukların atıldığı kavga, araya girenler ile emniyet güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

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